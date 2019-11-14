Penaltızede Trabzonspor

Trabzonspor geçen sezondan bu yana süregelen penaltı şanssızlığı devam ediyor. 2018-2019 sezonunda 10 kez beyaz noktaya giden bordo mavili oyuncular, dört penaltıyı kaçırmıştı. penaltıdan yararlanamayan isimler rodallega (2), sosa ve burak olarak dikkat çekmişti. karadeniz ekibi, bu alanda yeni sezonda da kötü istatistiğine devam ediyor. ünal karaman'ın öğrencileri, avrupa ve süper lig'de kazanılan toplam 7 penaltının 4'ünü kaçırdı. uefa avrupa ligi'nde sparta prag ile oynanan ve 2-1 kazanılan rövanş maçında nwakaeme penaltıyı gole çeviremezken, aek karşılaşmasında da sosa, beyaz noktadaki atıştan yararlanamamıştı. norveçli sörloth, gençlerbirliği maçında şanssızlığı kırsa da sivasspor mücadelesinde penaltıyı golle sonuçlandıramadı. sturrıdge, medipol başakşehir mücadelesinde kullandığı penaltı atışını golle sonuçlandırırken, bordo-mavililer son olarak da alanyaspor maçında hosseini'nin kullandığı iki penaltının birinden yararlanamadı. geçen sezondan bu yana 17 penaltı kullanan trabzonspor, bu atışların 8'ini değerlendiremedi ve yüzde 50 gibi kötü bir istatistik yakalayarak şansızlığını sürdürdü. trabzonspor'da penaltıları artık daniel sturridge kullanacak. ingiliz forvet, forma giydiği maçlarda hakem penaltı noktasını göstermesi halinde penaltı noktasının başına geçecek. teknik direktör ünal karaman'ın bazı futbolculara her idmanda özel penaltı atışı çalıştırdığı belirtiliyor. birçok futbolcuyu deneyen 53 yaşındaki hoca, son olarak bu konuda sturridge'nin topun başına geçmesine karar verdi.

1 PUAN GERIDE

19 puanla 3. sırada yer alan trabzonspor, 11'inci haftalar baz alındığında son 8 sezondaki en iyi performansını sergiledi. geride kalan 11 haftada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 19 puanı hanesine yazdıran fırtına, 2011-12'nin ilk 11 haftasında 20 puan toplamıştı.

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