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14 Kasım 2019, Perşembe
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'a Sturridge müjdesi

Trabzonspor'a Sturridge müjdesi

'a dünya yıldızı golcüsü 'den müjdeli haber geldi. Bordo-mavililerde başkan Ağaoğlu, İngiliz forvetin Ankaragücü maçında oynamak istediğini açıkladı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, 'nin ne zaman sahalara döneceğini açıkladı. Milli arayla birlikte sakat oyuncuların takıma katılacağını belirten Ağaoğlu, "Sakatlıklara rağmen yarışın içindeyiz. Tahmin ediyorum milli aradan sonra Abdülkadir Ömür dışındaki bütün futbolcular oynayabilecek durumda takıma dönecek. Ekuban geldi, rehabilitasyon dönemini 'da tamamladı. Bir iki hafta içinde tamamen oynayabilecek seviyeye gelecek. Sosa ile Obi aynı şekilde... Sturridge de kendi ifadesiyle 'Ankaragücü maçında sahada olurum' dedi" ifadesini kullandı.

  1. 14.11.2019
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