Trabzonspor'a Sturridge müjdesi

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Daniel Sturridge'nin ne zaman sahalara döneceğini açıkladı. Milli arayla birlikte sakat oyuncuların takıma katılacağını belirten Ağaoğlu, "Sakatlıklara rağmen yarışın içindeyiz. Tahmin ediyorum milli aradan sonra Abdülkadir Ömür dışındaki bütün futbolcular oynayabilecek durumda takıma dönecek. Ekuban geldi, rehabilitasyon dönemini İtalya'da tamamladı. Bir iki hafta içinde tamamen oynayabilecek seviyeye gelecek. Sosa ile Obi aynı şekilde... Sturridge de kendi ifadesiyle 'Ankaragücü maçında sahada olurum' dedi" ifadesini kullandı.