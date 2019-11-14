Trabzonspor'da Ekuban: Formamı özledim

Yurt dışındaki tedavi süreci tamamlanan ve Trabzon'a dönen Ekuban, antrenmanlara başladı. 25 yaşındaki Ganalı forvet, "Forma giymeyi çok özledim. Bir an önce iyileşmek ve yeniden muhteşem taraftarımızın karşısına çıkmak istiyorum. Zor günler geçirdim ve çok üzüldüm ama artık hepsi geride kaldı" dedi.