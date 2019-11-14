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14 Kasım 2019, Perşembe
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'da : Formamı özledim

Trabzonspor'da Ekuban: Formamı özledim

Yurt dışındaki tedavi süreci tamamlanan ve 'a dönen , antrenmanlara başladı. 25 yaşındaki Ganalı forvet, "Forma giymeyi çok özledim. Bir an önce iyileşmek ve yeniden muhteşem taraftarımızın karşısına çıkmak istiyorum. günler geçirdim ve çok üzüldüm ama artık hepsi geride kaldı" dedi.

Yurt dışındaki tedavi süreci tamamlanan ve 'a dönen , antrenmanlara başladı. 25 yaşındaki Ganalı forvet, "Forma giymeyi çok özledim. Bir an önce iyileşmek ve yeniden muhteşem taraftarımızın karşısına çıkmak istiyorum. günler geçirdim ve çok üzüldüm ama artık hepsi geride kaldı" dedi.

  1. 14.11.2019
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