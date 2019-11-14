Trabzonspor'da alkışlar Alp'e
Giresun'un Görele ilçesinde 39 yıldır MS hastası olan 60 yaşındaki Hasbi Ünlü'nün her şeyi ile ilgilenen eşi Semra Ünlü'nün isteğini Trabzonspor yerine getirdi. Semra Ünlü daha önce, "Koyu Trabzonspor taraftarı ama Passolig çıkartamadığımız için maça götüremiyorum" demişti. Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp devreye girdi ve Ünlü çifti Alanya maçını locadan takip etti.
Giresun'un Görele ilçesinde 39 yıldır MS hastası olan 60 yaşındaki Hasbi Ünlü'nün her şeyi ile ilgilenen eşi Semra Ünlü'nün isteğini Trabzonspor yerine getirdi. Semra Ünlü daha önce, "Koyu Trabzonspor taraftarı ama Passolig çıkartamadığımız için maça götüremiyorum" demişti. Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp devreye girdi ve Ünlü çifti Alanya maçını locadan takip etti.
- 14.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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