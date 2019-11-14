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14 Kasım 2019, Perşembe
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'da alkışlar Alp'e

Trabzonspor'da alkışlar Alp'e

'un Görele ilçesinde 39 yıldır hastası olan 60 yaşındaki 'nün her şeyi ile ilgilenen eşi 'nün isteğini yerine getirdi. Semra Ünlü daha önce, "Koyu Trabzonspor taraftarı ama Passolig çıkartamadığımız için maça götüremiyorum" demişti. devreye girdi ve Ünlü çifti Alanya maçını locadan takip etti.

'un Görele ilçesinde 39 yıldır hastası olan 60 yaşındaki 'nün her şeyi ile ilgilenen eşi 'nün isteğini yerine getirdi. Semra Ünlü daha önce, "Koyu Trabzonspor taraftarı ama Passolig çıkartamadığımız için maça götüremiyorum" demişti. devreye girdi ve Ünlü çifti Alanya maçını locadan takip etti.

  1. 14.11.2019
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