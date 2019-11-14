Trabzonspor para basıyor

Son 4 futbol sezonunda ise maç günü, naklen yayın ve ticari gelirler toplam 758.6 milyon liraya ulaştı. 2017-18'de 78.3 milyon lira olan ticari gelirler, 2018-19'da 156.4 milyon liraya ulaştı. Naklen yayın gelirleri 95.2 milyon liradan 138.4 milyon liraya yükseldi. Şenol Güneş Stadı'nda lig maçlarını toplam 763 bin 92 futbolsever izledi.



2017-2018 futbol sezonunda 20 bin 138 olan seyirci ortalaması, 2018- 2019 futbol sezonunda yüzde 23 artışla 24 bin 749'a yükseldi.