Trabzonspor para basıyor - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
14 Kasım 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor para basıyor

para basıyor

Trabzonspor para basıyor

Bordo-mavili kulüp gelirlerini iyice artırdı. Resmi sitede yer alan açıklamada şunlara yer verildi: 2017-18 sezonunda 205.5 milyon lira olan maç günü, naklen yayın ve ticari gelirleri toplamı, 2018- 19'da yüzde 55 artışla 318.3 milyon liraya çıktı.

Son 4 sezonunda ise maç günü, naklen yayın ve ticari gelirler toplam 758.6 milyon liraya ulaştı. 2017-18'de 78.3 milyon lira olan ticari gelirler, 2018-19'da 156.4 milyon liraya ulaştı. Naklen yayın gelirleri 95.2 milyon liradan 138.4 milyon liraya yükseldi. Stadı'nda lig maçlarını toplam 763 bin 92 futbolsever izledi.

2017-2018 futbol sezonunda 20 bin 138 olan seyirci ortalaması, 2018- 2019 futbol sezonunda yüzde 23 artışla 24 bin 749'a yükseldi.

  1. 14.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor para basıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN