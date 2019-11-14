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14 Kasım 2019, Perşembe
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'da Mas dibe vurdu

Trabzonspor'da Mas dibe vurdu

2016-17 sezonunun ocak ayında Arjantin'in takımından 'a transfer olan Emmanuel Mas, bordo-mavili ekibin sol bek problemini bir süreliğine çözmüştü. 17-18'nin devre arasında Boja Juniors'a giden Arjantinli futbolcu burada adeta futbolu unuttu. Mas, Boca'nın oynadığı 13 karşılaşmanın sadece 2'sinde giyebildi.

2016-17 sezonunun ocak ayında Arjantin'in takımından 'a transfer olan Emmanuel Mas, bordo-mavili ekibin sol bek problemini bir süreliğine çözmüştü. 17-18'nin devre arasında Boja Juniors'a giden Arjantinli futbolcu burada adeta futbolu unuttu. Mas, Boca'nın oynadığı 13 karşılaşmanın sadece 2'sinde giyebildi.

  1. 14.11.2019
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