Trabzonspor'da Mas dibe vurdu

2016-17 sezonunun ocak ayında Arjantin'in San Lorenzo takımından Trabzonspor'a transfer olan Emmanuel Mas, bordo-mavili ekibin sol bek problemini bir süreliğine çözmüştü. 17-18'nin devre arasında Boja Juniors'a giden Arjantinli futbolcu burada adeta futbolu unuttu. Mas, Boca'nın oynadığı 13 karşılaşmanın sadece 2'sinde giyebildi.



