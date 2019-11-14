Trabzonspor'da Avdijaj sıkıntısı
Trabzonspor'un yaz transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna kattığı Donis Avdijaj, 2 kulvarda toplam 13 maçta şans buldu. Ancak 23 yaşındaki Kosovalı sol kanat beklentileri tam anlamıyla karşılayamadı. Bu periyotta, 1 gol atıp, 1 asist yaptı. Devre arasına kadarki 6 haftalık periyot, Avdijaj'ın kaderini belirleyecek.
Trabzonspor'un yaz transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna kattığı Donis Avdijaj, 2 kulvarda toplam 13 maçta şans buldu. Ancak 23 yaşındaki Kosovalı sol kanat beklentileri tam anlamıyla karşılayamadı. Bu periyotta, 1 gol atıp, 1 asist yaptı. Devre arasına kadarki 6 haftalık periyot, Avdijaj'ın kaderini belirleyecek.
- 14.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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