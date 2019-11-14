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14 Kasım 2019, Perşembe
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'da Avdijaj sıkıntısı

Trabzonspor'da Avdijaj sıkıntısı

'un yaz transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna kattığı Donis Avdijaj, 2 kulvarda toplam 13 maçta şans buldu. Ancak 23 yaşındaki Kosovalı sol kanat beklentileri tam anlamıyla karşılayamadı. Bu periyotta, 1 gol atıp, 1 asist yaptı. Devre arasına kadarki 6 haftalık periyot, Avdijaj'ın kaderini belirleyecek.

'un yaz transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna kattığı Donis Avdijaj, 2 kulvarda toplam 13 maçta şans buldu. Ancak 23 yaşındaki Kosovalı sol kanat beklentileri tam anlamıyla karşılayamadı. Bu periyotta, 1 gol atıp, 1 asist yaptı. Devre arasına kadarki 6 haftalık periyot, Avdijaj'ın kaderini belirleyecek.

  1. 14.11.2019
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