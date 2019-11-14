Trabzonspor'da Sertaç Güven: Kaos planı yapıldı
Trabzonspor'da yönetici Sertaç Güven, hakem hataları ile kaos ortamı oluşturulmak istendiğini söyledi. Güven, "Sürekli aleyhimize hakem hataları oluyor. Ekonomik, sportif, imaj ve marka değeri olarak Türkiye'nin en iyi spor kulübü olma yolunda ilerleyen Trabzonspor, raydan çıkartılmak ve karanlığa hapsedilmek istendi. Taraftarımız bu oyunu görmüştür" dedi.
Trabzonspor'da yönetici Sertaç Güven, hakem hataları ile kaos ortamı oluşturulmak istendiğini söyledi. Güven, "Sürekli aleyhimize hakem hataları oluyor. Ekonomik, sportif, imaj ve marka değeri olarak Türkiye'nin en iyi spor kulübü olma yolunda ilerleyen Trabzonspor, raydan çıkartılmak ve karanlığa hapsedilmek istendi. Taraftarımız bu oyunu görmüştür" dedi.
- 14.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Trabzonspor'da Sertaç Güven: Kaos planı yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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