Trabzonspor'da Sertaç Güven: Kaos planı yapıldı

Trabzonspor'da yönetici Sertaç Güven, hakem hataları ile kaos ortamı oluşturulmak istendiğini söyledi. Güven, "Sürekli aleyhimize hakem hataları oluyor. Ekonomik, sportif, imaj ve marka değeri olarak Türkiye'nin en iyi spor kulübü olma yolunda ilerleyen Trabzonspor, raydan çıkartılmak ve karanlığa hapsedilmek istendi. Taraftarımız bu oyunu görmüştür" dedi.