Trabzonspor'da Sertaç Güven: Kaos planı yapıldı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
14 Kasım 2019, Perşembe
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'da : Kaos planı yapıldı

Trabzonspor'da Sertaç Güven: Kaos planı yapıldı

'da yönetici , hakem hataları ile kaos ortamı oluşturulmak istendiğini söyledi. Güven, "Sürekli aleyhimize hakem hataları oluyor. , sportif, imaj ve marka değeri olarak 'nin en iyi spor kulübü olma yolunda ilerleyen Trabzonspor, raydan çıkartılmak ve karanlığa hapsedilmek istendi. bu oyunu görmüştür" dedi.

'da yönetici , hakem hataları ile kaos ortamı oluşturulmak istendiğini söyledi. Güven, "Sürekli aleyhimize hakem hataları oluyor. , sportif, imaj ve marka değeri olarak 'nin en iyi spor kulübü olma yolunda ilerleyen Trabzonspor, raydan çıkartılmak ve karanlığa hapsedilmek istendi. bu oyunu görmüştür" dedi.

  1. 14.11.2019
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