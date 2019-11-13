Adil futbol nerede!
Zeki Uzundurukan: Hakemler, Trabzonspor maçlarında dökülüyor. Facia hatalar yapıyor. Göztepe maçında resmen doğrandı Trabzonspor… Sosa'nın ve Trabzonspor'un mağduriyetini kim giderecek Allah aşkına! Hakemlerin yaptığı yanlarına kâr kalıyor. Hani ödül ve ceza sistemi nerede MHK? Maçı katleden hakemler, VAR'ın başına gönderiliyor. Orada da can yaksınlar diye herhalde!? Yuh derim ben buna!
Sosa'ya Jerome'nin attığı kasti tekmenin cezası kırmızı ötesi kırmızı kart olmalıydı. Hakem de VAR da bu katliam gibi hareketi görmezden geldi. 'Görmezden geldi' diyorum ve maçı izleyen herkes gibi benim de aklıma şu sorular geliyor: 'Bu pozisyona kırmızı kart vermeyen hakem ya o takıma veya Sosa'ya düşmandır, ya aklından zoru vardır, ya kördür, ya o anda aklı sahada yoktur, ya da bir yerlerden talimat almıştır.' Hangisi ise çıkıp açıklamalı MHK… Çünkü bütün Trabzonsporlular, Jerome'ye neden kırmızı kart gösterilmediğini bilmek istiyor. Ülke futbolu bilmek istiyor… Çıkın açıklayın! Buna hakem hatası demek, hafifletici sebep olmaktan öteye gitmez. Kargalar bile güler buna! Çünkü bu pozisyona kırmızı kart çıkarmak için hakem olmaya bile gerek yok.
Pozisyonu 5 yaşındaki bir çocuğa izletseniz kırmızı kartı yapıştırır suratınıza… Abdulkadir Parmak'ın pozisyonuna gelirsek, oyuncu topa gidiyor, topa vuruyor ve top yön değiştiriyor. Sonrasında ayağını çekemiyor ve rakibin ayağına vuruyor. Oyuncu iyi niyetli ama hakem değil! Kırmızıyı anında yapıştırıyor. Tamam güzel de geçen hafta neredeydiniz ey hakemler! Ey MHK? O hakemler de sizin hakemleriniz; Alanya maçındakiler de… Nerede adalet, nerede standart, nerede temiz futbol! Eşitle eşitleyebilirsen… Yolu temiz futboldan geçenler bizdendir… Benim savaşım temiz futbol için. Tertemiz bir maç yöneten hakemin önünde ceketimi ilikleyip, selam durmaya hazırım ben… İnşallah da hep ceketim ilikli gezerim…