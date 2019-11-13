Adil futbol nerede!

Sosa'ya Jerome'nin attığı kasti tekmenin cezası kırmızı ötesi kırmızı kart olmalıydı. Hakem de VAR da bu katliam gibi hareketi görmezden geldi. 'Görmezden geldi' diyorum ve maçı izleyen herkes gibi benim de aklıma şu sorular geliyor: 'Bu pozisyona kırmızı kart vermeyen hakem ya o takıma veya Sosa'ya düşmandır, ya aklından zoru vardır, ya kördür, ya o anda aklı sahada yoktur, ya da bir yerlerden talimat almıştır.' Hangisi ise çıkıp açıklamalı MHK… Çünkü bütün Trabzonsporlular, Jerome'ye neden kırmızı kart gösterilmediğini bilmek istiyor. Ülke futbolu bilmek istiyor… Çıkın açıklayın! Buna hakem hatası demek, hafifletici sebep olmaktan öteye gitmez. Kargalar bile güler buna! Çünkü bu pozisyona kırmızı kart çıkarmak için hakem olmaya bile gerek yok.