Trabzonspor'dan Ekuban paylaşımı!

Ekuban, fitness salonunda fizyoterapist eşliğinde kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Ardından Dozer Cemil Usta antrenman sahasında kulüp doktoru Hakan Ayaz ile birlikte yürüyüş ve koşu yaptı.

Trabzonspor, Ekuban'ın antrenmanlara başladığını bu video ile duyurdu.