Trabzonspor'dan Ekuban paylaşımı!
İtalya’da tedavisi tamamlanan ve Trabzon’a dönen bordo-mavili oyuncu Caleb Ekuban doktor kontrolünde antrenmanlara başladı. Bugün saat 11.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne gelen Ganalı oyuncu Ekuban, fitness salonunda fizyoterapist eşliğinde kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.
Ekuban, fitness salonunda fizyoterapist eşliğinde kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Ardından Dozer Cemil Usta antrenman sahasında kulüp doktoru Hakan Ayaz ile birlikte yürüyüş ve koşu yaptı.
Trabzonspor, Ekuban'ın antrenmanlara başladığını bu video ile duyurdu.
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