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14 Kasım 2019, Perşembe
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’un demirbaşları

Trabzon’un demirbaşları

Teknik direktör , gerek performansları gerekse kadro darlığı nedeniyle Uğurcan, Pereira, Sosa, Nwakaeme, Sörloth ve Novak'tan sakatlık hariç vazgeçmiyor.

Hem lig hem de Avrupa'da Karaman'ın değişmezleri olan bu isimler arasından Uğurcan, Pereira ve Nwakaeme takımın demirbaşları durumunda. Ligde 11 karşılaşmada da ilk 11'de sahaya çıkan ve 90 dakika sahada kalan (990) Uğurcan, Pereira ve Nwakaeme, arkadaşlarını da geride bıraktı. Bu oyuncuları 931 dakikada ile Novak, 901 dakika ile Sörloth, 900 dakika ile maçında sakatlanan kaptan Sosa takip etti.

HER MAÇ ATIYOR
11'incıi haftalar itibarıyla son 8 sezonun en iyi dönemini geçiren , gol yollarında da 2010-11'den sonra 2014-15 ile birlikte en iyi ikinci dönemini yaşıyor. Daha önce 2010- 11'de 27, 2011-12'de 17, 2012-13'te 11, 2013-14'te 14, 2014-15'te 20, 2015- 16'da 14, 2016-17'de 7, 2017-18'de 19, 2018-19'da 19 ve bu sezon 20 gol attı.

  1. 14.11.2019
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