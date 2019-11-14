Trabzon’un demirbaşları

Hem lig hem de Avrupa'da Karaman'ın değişmezleri olan bu isimler arasından Uğurcan, Pereira ve Nwakaeme takımın demirbaşları durumunda. Ligde 11 karşılaşmada da ilk 11'de sahaya çıkan ve 90 dakika sahada kalan (990) Uğurcan, Pereira ve Nwakaeme, arkadaşlarını da geride bıraktı. Bu oyuncuları 931 dakikada ile Novak, 901 dakika ile Sörloth, 900 dakika ile Göztepe maçında sakatlanan kaptan Sosa takip etti.



HER MAÇ ATIYOR

11'incıi haftalar itibarıyla son 8 sezonun en iyi dönemini geçiren Trabzonspor, gol yollarında da 2010-11'den sonra 2014-15 ile birlikte en iyi ikinci dönemini yaşıyor. Daha önce 2010- 11'de 27, 2011-12'de 17, 2012-13'te 11, 2013-14'te 14, 2014-15'te 20, 2015- 16'da 14, 2016-17'de 7, 2017-18'de 19, 2018-19'da 19 ve bu sezon 20 gol attı.