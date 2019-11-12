Abdülkadir Ömür ikinci kez Almanya'ya gidiyor! Rehabilitasyon... - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
12 Kasım 2019, Salı
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Abdülkadir Ömür ikinci kez 'ya gidiyor! Rehabilitasyon...

Abdülkadir Ömür ikinci kez Almanya'ya gidiyor! Rehabilitasyon...

'da dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süredir bordo mavili formadan uzak kalan genç yıldız Abdülkadir Ömür ikinci kez 'ya gidiyor. İşte Abdülkadir'n durumuyla ilgili son gelişme...

Fırtına'nın yıldız oyuncsu Abdülkadir Ömür dizinden geçirdiği sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Dizinden ameliyat olan Abdülkadir'in ikinci kez 'ya gideceği öğrenildi.

Aralık ayının başında 'e gidecek olan genç oyuncu burada yaklaşık bir ay kadar rehabilitasyon süreci geçirecek.

Bordo mavili ekipten Abdülkadir'in durumuyla ilgili açıklama yapan sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven ise şunları kaydetti:

"Abdülkadir sakatlığını atlattıktan sonra sahalara daha güçlü dönecek. Tedavi süreciyle ilgili şu an herhangi bir aksilik bulunmuyor."

  1. 12.11.2019
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