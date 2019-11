Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'dan paylaşım! 'Burası benim yuvam'

Trabzonspor'un yükselen değeri Uğurcan Çakır sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Şimdiden Avrupa devlerinin takibinde olan genç file bekçisi paylaşımında ''Burası benim yuvam, burası benim sahnem'' ifadelerini kullanırken Trabzonspor Kulübü de paylaşıma kayıtsız kalmazken alıntılıyarak, ''Hikayelerin en güzelini beraber yazacağız'' şeklinde cevap verdi.

Burası benim yuvam, benim sahnem! / This is my home, my stage! ????? pic.twitter.com/PPf25Gi2tW