Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'dan paylaşım! 'Burası benim yuvam'
Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Genç yıldız adayı paylaşımında, ''Burası benim yuvam, burası benim sahnem'' ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'un yükselen değeri Uğurcan Çakır sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Şimdiden Avrupa devlerinin takibinde olan genç file bekçisi paylaşımında ''Burası benim yuvam, burası benim sahnem'' ifadelerini kullanırken Trabzonspor Kulübü de paylaşıma kayıtsız kalmazken alıntılıyarak, ''Hikayelerin en güzelini beraber yazacağız'' şeklinde cevap verdi.
Burası benim yuvam, benim sahnem! / This is my home, my stage! ????? pic.twitter.com/PPf25Gi2tW— Uğurcan Çakır (@cakirugurcan96) November 11, 2019
Hikayelerin en güzelini beraber yazacağız @cakirugurcan96! ??? https://t.co/LLgTihA9Y1— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) November 11, 2019
- 11.11.2019
- Güncelleme: 11.11.2019 22:32
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- Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'dan paylaşım! 'Burası benim yuvam'
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