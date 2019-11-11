Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'dan paylaşım! 'Burası benim yuvam' - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
11 Kasım 2019, Pazartesi
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Trabzonsporlu 'dan paylaşım! 'Burası benim yuvam'

Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'dan paylaşım! 'Burası benim yuvam'

'un başarılı file bekçisi hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Genç yıldız adayı paylaşımında, ''Burası benim yuvam, burası benim sahnem'' ifadelerini kullandı.

'un yükselen değeri hesabından bir video yayınladı. Şimdiden Avrupa devlerinin takibinde olan genç file bekçisi paylaşımında ''Burası benim yuvam, burası benim sahnem'' ifadelerini kullanırken Trabzonspor Kulübü de paylaşıma kayıtsız kalmazken alıntılıyarak, ''Hikayelerin en güzelini beraber yazacağız'' şeklinde cevap verdi.

  1. 11.11.2019
  2. Güncelleme: 11.11.2019 22:32
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