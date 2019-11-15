Çılgın dansçı!

Trabzonspor taraftarı Yaşar Çuvalcı, Alanyaspor maçındaki penaltı golü sonrası kendinden geçerek tribünde sergilediği sıra dışı dans gösterisi sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Laz Bakkal adlı dükkan işleten Çuvalcı, futbolu çok sevdiğini belirterek, koyu bir Trabzonspor taraftarı olduğunu, yaklaşık 15-20 yılın ardından ilk kez gittiği maçta atılan penaltı golünden sonra kendinden geçtiğini söyledi.