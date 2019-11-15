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15 Kasım 2019, Cuma
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Çılgın dansçı!

Çılgın dansçı!

taraftarı Yaşar , maçındaki penaltı golü sonrası kendinden geçerek tribünde sergilediği sıra dışı dans gösterisi sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

taraftarı Yaşar , maçındaki penaltı golü sonrası kendinden geçerek tribünde sergilediği sıra dışı dans gösterisi sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Laz Bakkal adlı dükkan işleten Çuvalcı, futbolu çok sevdiğini belirterek, koyu bir Trabzonspor taraftarı olduğunu, yaklaşık 15-20 yılın ardından ilk kez gittiği maçta atılan penaltı golünden sonra kendinden geçtiğini söyledi.

  1. 15.11.2019
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