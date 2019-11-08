Ünal Karaman'dan 3 puan emri!
Avrupa'ya erken veda eden Trabzonspor Süper Lig'in 11'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile final tadında bir maç yapacak. Eksik çok ama mazeret yok. Teknik direktör Ünal Karaman'ın tek hedefi galibiyet.
Trabzonspor önceki gece Rusya deplasmanında Krasnodar'a 3-1 mağlup olup Avrupa'ya erken havlu atarken gözler tamamen lige çevrildi.
Sakatı çok olan Trabzonspor'un yarınki rakibi ligin zirvesinde bulunan Alanyaspor. Sakatlar Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak, Ekuban, Obi Mikel ve Sturridge gibi on bir oyuncularına kaptan Sosa da eklenmişti.
Kulüp sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, bileğinde ödem ve uyluk adalesinde gerilme olan Arjantinli oyuncuyu Alanya maçına yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.
"TEK HEDEFİMİZ 4 PUANA ULAŞMAK"
Kısıtlı bir kadroyla yoluna devam etmeye çalışan ve devre arasında takviye sinyali veren Ünal Karaman, artık Avrupa defterini unutmaları gerektiğini belirterek "Bütün gücümüzü ve enerjimizi şimdi lige vermeliyiz" dedi. Ciddi eksikler bulunduğunu ancak sahaya on bir oyuncuyla çıkacaklarını da ifade eden Ünal Hoca "Güçlü ve ligin zirvesinde yer alan bir takıma karşı zor bir mücadele vereceğiz. Tek düşüncemiz formanın hakkını vererek iyi bir oyunla üç puana ulaşmak" dedi.
- 09.11.2019
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
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METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
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