Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın '61' heyecanı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
08 Kasım 2019, Cuma
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'da 'ın '61' heyecanı

Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın '61' heyecanı

Teknik Direktörü , pazar günü oynayacakları Aytemiz karşılaşmasıyla birlikte Trabzon’un plaka kodu olan 61’inci maçına çıkacak.

'da ilk olarak 2009-10 sezonunda oynanan ve 2-1 kazanılan karşılaşmasında takımın başında sahaya çıkan , 2018-19 sezonunda göreve geldiği bordo-mavili takımda geride kalan süreçte Avrupa, lig ve kupada 60 resmi maçı geride bıraktı. Karaman, bordo-mavili takımla söz konusu 60 maçta 29 galibiyet, 17 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde etti. 'in 11'inci haftasında sahasında 'u konuk edecek olan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, bu maçla birlikte takımın başında Trabzon'un da plaka kodu olan ve bordo-mavililer için özel anlam ifade eden 61'inci maçına çıkmış olacak.

SOSA VE ABDULKADİR PARMAK SEFERBERLİĞİ
Bu arada, Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden kaptan Sosa ile Abdulkadir Parmak, Pazar günü oynanacak Alanyaspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Orta sahada alternatif sorunu yaşayan bordo-mavililerde ile Avrupa Ligi'nde oynanan maçta da forma giyemeyen Sosa ile Abdulkadir'in de oynamak istedikleri ancak yapılacak son kontrollerin ardından durumlarının netlik kazanacağı öğrenildi.

  1. 08.11.2019
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