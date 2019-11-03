Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Zekeriya Alp görevi bırakmalı!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor - Göztepe maçında hakem Fırat Aydınus'ın verdiği kararlar ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in, Ali Koç ile ticari ilişkileri olması konularında sert açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor - Göztepe maçında hakem Fırat Aydınus'ın verdiği kararlar ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in, Ali Koç ile ticari ilişkileri olması konularında sert açıklamalarda bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
- 03.11.2019
- Güncelleme: 03.11.2019 17:48
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Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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