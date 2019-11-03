Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Zekeriya Alp görevi bırakmalı! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
03 Kasım 2019, Pazar
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Başkanı : görevi bırakmalı!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Zekeriya Alp görevi bırakmalı!

Başkanı , Trabzonspor - maçında hakem 'ın verdiği kararlar ve Başkanı 'in, ile ticari ilişkileri olması konularında sert açıklamalarda bulundu.

Başkanı , Trabzonspor - maçında hakem 'ın verdiği kararlar ve Başkanı 'in, ile ticari ilişkileri olması konularında sert açıklamalarda bulundu.

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  1. 03.11.2019
  2. Güncelleme: 03.11.2019 17:48
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