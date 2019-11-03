MHK Başkanı Zekeriya Alp ile Ali Koç'un ticari bağlantıları ortaya çıktı

Trabzonspor'un dün akşam Göztepe maçında, hakem Fırat Aydınus ve VAR Hakemi Koray Gerçerler'in skandal yönetimiyle 1-0 mağlup olurken verilmeyen penaltı ve Sosa'ya yapılan sert müdahalede çıkarılmayan kırmızı kart bordo-mavili camiada büyük bir öfkeye neden oldu.

Özellikle Sosa'nın ve Yusuf'un ayağına kasti olarak basılmasına rağmen kart bir yana faul bile çalmayan, Sörloth'a Göztepe ceza sahasında yapılan açık penaltıyı görmezden gelen orta hakem Fırat Aydınus ile bu pozisyonlarda Aydınus'u VAR'a çağırma gereği duymayan Koray Gençerler'in yönetimleri büyük bir öfkeye yol açtı.

Trabzonspor'un Göztepe karşısında bariz şekilde doğranması bordo mavili camiada sabırları taşırdı.

Trabzonspor taraftarının büyük öfkesine neden olan kararların ardından Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in dikkat çeken bağlantıları ve ilişkileri de kafaları karıştırdı.

MHK BAŞKANI İLE ALİ KOÇ'UN TİCARİ İLİŞKİSİ ORTAYA ÇIKTI

61saat'in haberine göre; Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in sahibi olduğu Alpplas'ın en büyük müşterisi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un şirketlerinden olan Arçelik.

Zekeriya Alp, kazancının büyük bölümünü Koç'tan kazanırken, yaşanan gelişmeler kafalarda ciddi soru işaretleri bıraktı.

AHMET AĞAOĞLU: KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN TAKİPÇİSİYİZ

Trabzonspor yöneticileri masaya yumruk şeklinde bir davranış biçiminde olmazlar. Nitekim seçilmiş bir federasyon ve onların görev verdiği kurullar var. Bunların oluşumuyla ilgili endişelerimiz vardı. Bunları Nihat Özdemir'e söyledik.

Hakem hatalarının can sıkıcı boyuta ulaştığını Getafe maçı öncesinde TFF'ye ilettiğimi söylemiştim. Köşemize çekilmiş oturmuş, başımızda taş gelince tepki koyan bir kulüp değiliz. Bunun bilinmesi lazım.

1 milyar 200 milyon TL borçla kulübü alıyorsunuz. Gece gündüz demeden, yattığınız yeri bilmeden bu borcu 800 milyona çekiyorsunuz. Ve bu darlıkta bir kadro oluşturuyorsunuz, bu kadro talihsizliklere rağmen sahada canını dişine takıyor.

Biz de bunları hakemlerin adaletine bırakıyoruz. İyi niyetiyle mücadele eden bir takımın, hakkını, mücadelesini bu tür hatalarla ki ben bunu hata olarak kabul etmiyorum. Bu şekilde cezalandırılması adaletin ortadan kalktığının görüntüsünü verir.

Kimsenin endişesi olmasın. Takipçisiyiz. Biz haksız bir galibiyeti bırakın, haksız tek düdük istemediğimizin defalarca altını çizdik. Biz hakkımız olmayanı istemiyoruz, hakkımız çalınmasın yeter. Ama hakkımızın çalındığı yerde sessiz kalacağız anlamı da çıkmasın.