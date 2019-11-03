Spor yazarları Trabzonspor-Göztepe karşılaşmasını değerlendirdi
Süper Lig'in 10'uncu haftasında Trabzonspor sahasında İzmir temsilcisi Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 31'inci dakikada Cameron Jerome'un attığı golle 1-0 kazandı. Bordo-mavililer yüzde 60 ile topla oynadığı karşılaşmada 21 şut çekmesine rağmen fileleri havalandırmayı başaramadı. Spor yazarları da Trabzonspor ile Göztepe arasında geçen zorlu karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
3 Kasım 2019 Pazar 07:26
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OLCAY ÇAKIR - SAKATLIK
Benim anlamadığım şu; eldeki en uyumlu stoper ikilisi neden bozuldu? O bölgeyle sezon itibariyle biraz fazla oynanmadı mı? Eğer bir sakatlık ya da risk durumu var ise sorumun bir anlamı yok! Dikkate bile alınmasın.
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Ancak, eğer ki bir sakatlık yok ise sorum baki. Hüseyin de Hosseini de hatalar yaptı. Hataları direkt gol ya da gol pozisyonu oldu evet!
Ancak elindeki en iyi ikili onlar değil mi? Bu kadar sakatlık varken, birbirini tanımayan oyuncu varken, Hosseini'yi de o gruba eklemek risk değil miydi? Eldeki en iyi stoper ikilini sürekli bozmak niye?
Yine dün akşam benim anlamadığım, Jerome'u oyundan atamayan, Sörloth'un ceza sahası içerisinde çok net "basma" sonucu düşürülüş pozisyonunu "ben yaptım, ben gördüm, ben vermedim" edasıyla "griye" dönüştüren Fırat Aydınus'un oyunda baş rol kapması... Hakikaten anlamadım...
VAR konusu ve diyalogları bu sezon merak konusu olmaktan da çıktı, başka bir hal aldı artık.