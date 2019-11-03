Spor yazarları Trabzonspor-Göztepe karşılaşmasını değerlendirdi

OLCAY ÇAKIR - SAKATLIK

Benim anlamadığım şu; eldeki en uyumlu stoper ikilisi neden bozuldu? O bölgeyle sezon itibariyle biraz fazla oynanmadı mı? Eğer bir sakatlık ya da risk durumu var ise sorumun bir anlamı yok! Dikkate bile alınmasın.