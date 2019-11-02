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İşte Trabzonspor-Göztepe maçından kareler
Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında İzmir ekiplerinden Göztepe'yi ağırladı. Mücadelede 3 puanın sahibi konuk ekip Göztepe olurken mücadelenin tek golünü Jerome kaydetti. Göztepe'nin kalecisi Beto'nun devleştiği mücadelede tecrübeli isim net gol pozisyonlarında kalesini gole kapatmayı başardı. Karşılaşma sonrası Trabzonspor cephesinden Fırat Aydınus'un bazı kararlarına tepkiler yükseldi. İşte mücadeleden kareler...
2 Kasım 2019 Cumartesi 20:32 Güncelleme: 02.11.2019 20:32
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