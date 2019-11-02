İşte Trabzonspor-Göztepe maçından kareler - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Kasım 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri İşte Trabzonspor-Göztepe maçından kareler

İşte Trabzonspor-Göztepe maçından kareler

Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında İzmir ekiplerinden Göztepe'yi ağırladı. Mücadelede 3 puanın sahibi konuk ekip Göztepe olurken mücadelenin tek golünü Jerome kaydetti. Göztepe'nin kalecisi Beto'nun devleştiği mücadelede tecrübeli isim net gol pozisyonlarında kalesini gole kapatmayı başardı. Karşılaşma sonrası Trabzonspor cephesinden Fırat Aydınus'un bazı kararlarına tepkiler yükseldi. İşte mücadeleden kareler...

2 Kasım 2019 Cumartesi 20:32 Güncelleme: 02.11.2019 20:32
İşte Trabzonspor-Göztepe maçından kareler

Süper Lig'in 10. haftası nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Trabzonspor-Göztepe maçından kareler

Karadeniz ekibi Trabzonspor, sahasında Göztepe'yi konuk etti.

İşte Trabzonspor-Göztepe maçından kareler

90 dakikasında tek gol çıkan karşılaşmada gülen taraf konuk ekip Göztepe oldu.

İşte Trabzonspor-Göztepe maçından kareler

Göztepe'nin tek golünü Jerome kaydederken, kaleci Beto kalesinde adeta devleşti.

İşte Trabzonspor-Göztepe maçından kareler

Birçok net gol pozisyonu engelleyen Beto, 3 puanın alınmasında büyük pay sahibi oldu.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN