Ahmet Ağaoğlu: Kimsenin endişesi olmasın takipçisiyiz

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları:

Trabzonspor yöneticileri masaya yumruk şeklinde bir davranış biçiminde olmazlar. Nitekim seçilmiş bir federasyon ve onların görev verdiği kurullar var. Bunların oluşumuyla ilgili endişelerimiz vardı. Bunları Nihat Özdemir'e söyledik.

Hakem hatalarının can sıkıcı boyuta ulaştığını Getafe maçı öncesinde TFF'ye ilettiğimi söylemiştim. Köşemize çekilmiş oturmuş, başımızda taş gelince tepki koyan bir kulüp değiliz. Bunun bilinmesi lazım.

1 milyar 200 milyon TL borçla kulübü alıyorsunuz. Gece gündüz demeden, yattığınız yeri bilmeden bu borcu 800 milyona çekiyorsunuz. Ve bu darlıkta bir kadro oluşturuyorsunuz, bu kadro talihsizliklere rağmen sahada canını dişine takıyor.



Biz de bunları hakemlerin adaletine bırakıyoruz. İyi niyetiyle mücadele eden bir takımın, hakkını, mücadelesini bu tür hatalarla ki ben bunu hata olarak kabul etmiyorum. Bu şekilde cezalandırılması adaletin ortadan kalktığının görüntüsünü verir.

Kimsenin endişesi olmasın. Takipçisiyiz. Biz haksız bir galibiyeti bırakın, haksız tek düdük istemediğimizin defalarca altını çizdik. Biz hakkımız olmayanı istemiyoruz, hakkımız çalınmasın yeter. Ama hakkımızın çalındığı yerde sessiz kalacağız anlamı da çıkmasın.

Malatya maçında, Gençlerbirliği maçında benzer hatalarla karşılaştık. VAR'a giden hakemin kararı değişirse hakemin sicili bozuluyorsa, bu VAR neden kullanılıyor? Bunlar ciddi cevaplanması gereken sorular. Hepsinin takipçisiyiz.

Göztepe'nin galibiyetini gölgelemek amacıyla söylenen sözler değil bunlar. Bırakın maçın neticesini sahada oynanan futbol belirlesin.



Benim önümde de ekran var. Pozisyonu iki kez izledikten sonra, hakem VAR için beklemeye başlayınca ben de 'Penaltıyı kim kullanır' diye düşünmeye başladım.

Kulüplerin göreve getirdiği TFF ve kurullar bu işi adaletli yönetsin. Geldiğimiz noktada işler ölü taklidiyle geçiştirilecek gibi değil. Bu işle alakalı yapılacak açıklama ve verilecek kararı bekliyoruz. Ona göre biz de tavrımızı belirleyeceğiz.

Belki penaltı kaleciden dönecekti, hazırlıksız yakalanacaktık 2-0 Göztepe öne geçecekti. Niye müdahale ediyorsunuz! Bırakın maçın neticesini sahadaki futbol belirlesin. Tüm takımlar için geçerli.