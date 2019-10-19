Zirve aşkına
12 puanla 4. sırada yer alan bordo-mavililer bugün Gaziantep FK’yı ağırlıyor. Hedef kazanıp maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak
Galibiyet planı
Gaziantep FK maçı öncesi galibiyet planı yapıldı. Rakibinin geride kalan maçlarını analiz eden teknik direktör Ünal Karaman, buna göre taktiği belirledi. 53 yaşındaki hocanın futbolcularına "Rakibi ilk dakikadan itibaren baskı altına alın. Birbirinizle yardımlaşın. Basit top kayıpları yapmamaya dikkat edin. Yana değil ileri oynayın. Son iki haftada aldığımız galibiyetlerin anlam kazanması için bu maçı kayıpsız geçmek zorundayız. Kendimize yakışan oyunu oynarsak zaten sonucu hep birlikte göreceğiz. Ben size güveniyorum. Camiamızın yüzünü güldürmeye devam etmeliyiz" dediği öğrenildi.
Muhtemel 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Mikel, Abdülkadir Parmak, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth
Gaziantep: Lontigkin, Djilobodji, Toşça, Kayode, Jefferson, Morias, Muhammet, Chibas, Oğuz, Twumasi, Kana Bıyık
*Fırtına evinde 17 Şubat 2019'da aldığı son mağlubiyetin ardından ligde sahasında 8 ve deplasmanda 11 olmak üzere toplam 19 maça çıktı. Tek mağlubiyet alan bordomavililer, iç sahada deplasmana göre daha az müsabakaya çıkıp, daha çok puan topladı
*17 Şubat 2019'daki 2-0'lık Alanya mağlubiyetinin ardından ligde iç sahada oynadığı 8 maçı kaybetmeyen bordo-mavililer, bugün Gaziantep'i de yenerek seriyi sürdürmek istiyor. Fırtına bu periyotta 7 galibiyet alırken, 1 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.
*İç sahada 8 maçta 22 puan, deplasmanda ise 11 maçta hanesine 20 puan yazdırabildi. Bordo-mavili takım bu dönem ilk 7 haftalık bölümünde ise evindeki 3 maçın 2'sini kazanıp birinden beraberlikle ayrılarak 7 puan, deplasmanda ise 5 puan topladı.
- 19.10.2019
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Daum'dan asker selamına destek
Toplam 1
Yorum
SAYGILAR HOCAM SELAM OLSUN SİZE DAUM HOCAM. BATILI OLUPTA BİR SİZ ANLIYORSUNUZ TÜRKİYE Yİ. BİZ DE SİZİ BİR TÜRK GİBİ GÖRÜYORUZ VE SEVİYORUZ
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Milli boksörden Ünal Karaman'a ziyaret
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Yorum
Şaban koç İnşallah aynı duyguları Ünal hocamızla Avrupa maçlarında yaşarız bacımız bıze bu duyguyu yaşattığı için kutluyorum NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
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Marcao: Terim bir hocadan fazlası
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Yorum
sevdamız GS ALLAH ALLAH ya
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