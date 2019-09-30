Uğurcan Çakır Volkan Demirel'den sonra ilki başardı! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
30 Eylül 2019, Pazartesi
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'den sonra ilki başardı!

Uğurcan Çakır Volkan Demirel'den sonra ilki başardı!

6. hafta mücadelesinde , sahasında karşılaştığı maçta 'ı 4-1 mağlup etti. Bordo mavili takımın genç kalecisi maçta skora katkı sağladı. Trabzonspor'un başarılı genç kalecisi Uğurcan Çakır, takımın 4. golünü atan Anthony Nwakaeme'nin asistini yaptı.

Genç kaleci, 'de derbilerde 'den bu yana (29 Kasım 2008'de 'a karşı Daniel Guiza'ya) asist yapan ilk kaleci oldu.

Bu konuda istisna durum ise . Milli kaleci, bu sezon eski takımı 'ye karşı oynadığı karşılaşmada Crivelli'nin attığı golde asisti yapan isim oldu.

Uğurcan'ın 2. asisti
bu asistle kariyerindeki ikinci asiste imza atmış oldu. Uğurcan ilk asistini 2017-2018 sezonunda 'in yönettiği 'a karşı oynayan maçta Yusuf Yazıcı'nın gol pasını vererek yapmıştı.

  1. 30.09.2019
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