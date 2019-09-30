Uğurcan Çakır Volkan Demirel'den sonra ilki başardı!

Genç kaleci, Süper Lig'de derbilerde Volkan Demirel'den bu yana (29 Kasım 2008'de Beşiktaş'a karşı Daniel Guiza'ya) asist yapan ilk kaleci oldu.

Bu konuda istisna durum ise Mert Günok. Milli kaleci, bu sezon eski takımı Fenerbahçe'ye karşı oynadığı karşılaşmada Crivelli'nin attığı golde asisti yapan isim oldu.

Uğurcan'ın 2. asisti

Uğurcan Çakır bu asistle kariyerindeki ikinci asiste imza atmış oldu. Uğurcan ilk asistini 2017-2018 sezonunda Ünal Karaman'in yönettiği Karabükspor'a karşı oynayan maçta Yusuf Yazıcı'nın gol pasını vererek yapmıştı.