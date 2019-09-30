Uğurcan Çakır Volkan Demirel'den sonra ilki başardı!
TFF Süper Lig 6. hafta mücadelesinde Trabzonspor, sahasında karşılaştığı maçta Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti. Bordo mavili takımın genç kalecisi Uğurcan Çakır maçta skora katkı sağladı. Trabzonspor'un başarılı genç kalecisi Uğurcan Çakır, takımın 4. golünü atan Anthony Nwakaeme'nin asistini yaptı.
Genç kaleci, Süper Lig'de derbilerde Volkan Demirel'den bu yana (29 Kasım 2008'de Beşiktaş'a karşı Daniel Guiza'ya) asist yapan ilk kaleci oldu.
Bu konuda istisna durum ise Mert Günok. Milli kaleci, bu sezon eski takımı Fenerbahçe'ye karşı oynadığı karşılaşmada Crivelli'nin attığı golde asisti yapan isim oldu.
Uğurcan'ın 2. asisti
Uğurcan Çakır bu asistle kariyerindeki ikinci asiste imza atmış oldu. Uğurcan ilk asistini 2017-2018 sezonunda Ünal Karaman'in yönettiği Karabükspor'a karşı oynayan maçta Yusuf Yazıcı'nın gol pasını vererek yapmıştı.
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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