Erman Toroğlu'dan Emre Belözoğlu - Sosa kıyaslaması! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Eylül 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Erman Toroğlu'dan Emre Belözoğlu - Sosa kıyaslaması!

Erman Toroğlu'dan Emre Belözoğlu - Sosa kıyaslaması!

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaştı. Sönük geçen ilk derbinin ardından Trabzonspor, oynadığı futbolla gözlerin pasını sildi. Spor yazarları Trabzonspor'un Beşiktaş karşısında aldığı farklı galibiyeti yorumlarken, Erman Toroğlu'dan flaş Emre Belözoğlu - Sosa kıyaslaması geldi. İşte spor yazarlarının Trabzonspor - Beşiktaş maçı yorumları;
30 Eylül 2019 Pazartesi 08:05 Güncelleme: 30.09.2019 08:05
Erman Toroğlu'dan Emre Belözoğlu - Sosa kıyaslaması!

Ronaldo Sörloth | ZEKİ UZUNDURUKAN

İki takım için de adeta komadan çıkış maçıydı. Kazanan hayata dönecek ve zirve yarışına yeniden ortak olacaktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Erman Toroğlu'dan Emre Belözoğlu - Sosa kıyaslaması!

Trabzonspor'un en büyük artısı, büyülü bir atmosfere sahip Şenol Güneş Stadı ve bu sahada muhteşem maçlar çıkaran kaptan Sosa idi. Dün Sosa takımını yine bir maestro gibi yönetirken, olağanüstü bir de gol attı.

Erman Toroğlu'dan Emre Belözoğlu - Sosa kıyaslaması!

İlk yarıda özellikle 20. dakikadan sonra çok baskılı oynayan taraf Trabzonspor'du. Bordo-mavililer, 2 farklı skorla soyunma odasına giderken, Sörloth ve direğe takılan Nwakaeme net fırsatları kaçırdı.

Erman Toroğlu'dan Emre Belözoğlu - Sosa kıyaslaması!

Kongre sürecine giren ve fırtınalı günler geçiren Beşiktaş ise ilk 45'te Oğuzhan ve Burak Yılmaz ile 2 pozisyondan yararlanamadı. Ayrıca yenilen 2 golde Dorukhan ve Necip, gecenin şanssız isimleriydi Beşiktaş adına.

Erman Toroğlu'dan Emre Belözoğlu - Sosa kıyaslaması!

Ünal Karaman, Sivasspor maçında yenilen 2 golün de sağ taraftan gelmesi nedeniyle bu maçta Pereira'nın önüne Avdijaj yerine Kamil Ahmet'i koymakla doğru bir hamle yapmıştı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN