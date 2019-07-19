Trabzonspor Campi'yi KAP'a bildirdi! Son dakika transfer haberleri...
Son dakika haberine göre; Trabzonspor, Estudiantes'ten Campi'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Bordo-mavili takımın uzun uğraşlar sonucu, kaptan Jose Sosa'nın da devreye girmesiyle Estudiantes'ten renklerine bağladığı 28 yaşındaki oyuncu yeni sezonda bordo mavili formayı giyecek.
Trabzonspor ile anlaşmasına rağmen Ludogorets'in devreye girmesiyle fiyat yükselten Arjantin ekibi Estudiantes'e rest çeken Gaston Campi'nin duruşu, transferi Trabzonspor lehine sonuçlandırdı. 1.93'lük kule stoper için KAP'a da açıklama yapıldı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Arjantin'in Estudiantes Kulübü'nün Profesyonel Futbolcusu Gaston Matias Campi'nin, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
GASTON CAMPI KİMDİR?
6 Nisan 1991 yılında Arjantin'in Lanus kentinde dünyaya gelen Gaston Campi, ön libero, stoper ve sol bek mevkilerinde forma giymektedir.
1,93 boyundaki oyuncu sol ayağını kullanmaktadır. Oyuncunun aynı zamanda İtalya vatandaşlığı da vardır.
Futbola Arjantin'in köklü kulüplerinden Racing Club altyapısında başlayan Campi, 2016 yılında alt lig takımlarından Atlético de Rafaela kiralanmıştır. 2017 yılında kiralıktan geri dönen Arjantinli savunmacı büyük takımların dikkatini çekmiş ve 525 Bin Euro karşılığında Estudiantes'e transfer olmuştur.
Burada da Portekiz'in Chaves kulübüne (Chaves'de Marcao'nun Galatasaray'a transferi sonrası) kiralık olarak gönderilmiş, burada ise 16 karşılaşmaya çıkıp 2'de gol kaydetmiştir.
- 19.07.2019
- Güncelleme: 19.07.2019 17:37
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filiz bizim q7 miz böylede kalacakkkkkkkkkkkkkk
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Cimbom’a yakın
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mustafa takimin yarisi kanat oyuncularindan olusuyor. alip ne yapacaz bunu? bu nasil plansizlik boyle
Trabzonspor Campi'yi KAP'a bildirdi! Son dakika transfer haberleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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