Trabzonspor Campi'yi KAP'a bildirdi! Son dakika transfer haberleri... - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2019, Cuma
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'yi 'a bildirdi! Son dakika haberleri...

Trabzonspor Campi'yi KAP'a bildirdi! Son dakika transfer haberleri...

Son dakika haberine göre; , Estudiantes'ten 'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Bordo-mavili takımın uzun uğraşlar sonucu, kaptan Jose Sosa'nın da devreye girmesiyle Estudiantes'ten renklerine bağladığı 28 yaşındaki oyuncu yeni sezonda bordo mavili formayı giyecek.

ile anlaşmasına rağmen Ludogorets'in devreye girmesiyle fiyat yükselten Arjantin ekibi Estudiantes'e rest çeken Gaston 'nin duruşu, transferi Trabzonspor lehine sonuçlandırdı. 1.93'lük kule stoper için 'a da açıklama yapıldı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Arjantin'in Estudiantes Kulübü'nün Profesyonel Futbolcusu Gaston Matias Campi'nin, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

GASTON CAMPI KİMDİR?

6 Nisan 1991 yılında Arjantin'in Lanus kentinde dünyaya gelen Gaston Campi, ön libero, stoper ve sol bek mevkilerinde forma giymektedir.

1,93 boyundaki oyuncu sol ayağını kullanmaktadır. Oyuncunun aynı zamanda İtalya vatandaşlığı da vardır.

Futbola Arjantin'in köklü kulüplerinden Racing Club altyapısında başlayan Campi, 2016 yılında alt lig takımlarından Atlético de Rafaela kiralanmıştır. 2017 yılında kiralıktan geri dönen Arjantinli savunmacı büyük takımların dikkatini çekmiş ve 525 Bin Euro karşılığında Estudiantes'e olmuştur.

Burada da Portekiz'in Chaves kulübüne (Chaves'de Marcao'nun Galatasaray'a transferi sonrası) kiralık olarak gönderilmiş, burada ise 16 karşılaşmaya çıkıp 2'de gol kaydetmiştir.

Trabzonspor yeni sezonun son formasını tanıttı

  1. 19.07.2019
  2. Güncelleme: 19.07.2019 17:37
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