Sergen Yalçın Real Madrid'in eski starını istedi! Görüşmeler başladı... Son dakika transfer haberleri

Türkiye'yi UEFA Avrupa Kupası'nda temsil eden Evkur Yeni Malatyaspor, transfer listesindeki oyuncularla görüşmeye devam ederken bomba bir isim gündeme geldi. A Spor'un son dakika geçtiği habere göre; sarı kırmızılılar Real Madrid'in eski yıldızlarından Fabio Coentrao ile temasa geçti.

Şu anda kulüpsüz olan oyuncu ile ilgili resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

FABIO COENTRAO KİMDİR?

Tam adı Fabio Alexandre da Silva Coentrao olan, 11 Mart 1988'de Portekiz'in Vila do Conde do kentinde dünyaya gelen, kariyeri boyunca yer aldığı kulüplerde Portekiz Milli takımında defansif pozisyonda görev alan futbolcudur.

Fabio Coentrao'nun Kulüp Kariyeri

Fabio Coentrao, futbol kariyerine ilk olarak 1999 yılında Rio Ave takımında başladı. 7 sene boyunca burada kendini geliştirdi ve 2005 yılında ilk kez A takımla beraber çalışmalara başladı. İlk sezon çok fazla forma şansı bulamasa da 2006-2007 sezonuna kadar toplamda 29 maça çıkıp 5 gol attı. 2007 yılında gösterdiği performans ile Benfica'ya 1 Milyon Euro'ya transfer oldu. 4 sezon burada forma giyen Coentrao, 2009-2010 yılında Portekiz Premier Lig Şampiyonluğu ve Portekiz Lig Kupası'nı kazanma başarısını gösterdi. 4 sezon içerisinde Nacional, Real Zaragoza ve Rio Ave takımlarına kiralık olarak da gönderildi. 2011 yılında 30 Milyon Euro gibi yüksek bir ücrete Real Madrid'e transfer oldu.

İlk sezonunda takımla beraber 33 maça çıktı ve sezon sonunda İspanya La Liga Şampiyonluğu'nu yaşadı. 2012-2013 sezonunda da İspanya Süper Kupası'nı kazandı. 2014-2015 sezonuna kadar toplamda 100'ün üzerinde maça çıkıp 3 kez fileleri havalandırdı. 2015 yılı itibariyle kariyerine Real Madrid'de devam etmektedir.

Fabio Coentrao'nun Milli Takım Kariyeri

Fabio Coentrao, milli formayı ilk olarak kariyerinde 2005 yılında Portekiz U-18 takımında giydi. 2006 yılında U-19 takımına davet edildi ve 10 maça çıkıp 5 gol attı. 2007 yılında U-20 ve 2009 yılında U-21 kadrolarında yer aldı. Aynı yıl içerisinde ilk kez Portekiz A Milli Takımı'na davet edildi. 50 kez formasını giydiği takımla 2010 ve 2014 Dünya Kupaları'nın yanı sıra 2012 Avrupa Şampiyonası'nda da yer aldı.