Karaman'ın kozu Nwakaeme

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasından deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Sakat ve cezalı oyuncular yokluğu nedeniyle hafta içinde bu maça yönelik çalışmalarını eksik bir kadro ile sürdüren bordo-mavililerde Teknik Direktör Ünal Karaman'ın en önemli kozlarından biri takımın son haftalarda attığı gollerde önemli katkı sağlayan Nwakaeme olacak.



Bordo-mavililerin son iki haftada oynadığı Kasımpaşa ve Teleset Mobilya Akhisarspor maçlarında attığı gollerle takımını sırtlayan Anthony Nwakaeme, Trabzonspor'un ligde attığı son 8 golün 5'ne ise direk katkı sağladı. 3 gol ve 2 asist yapan oyuncu Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda oynanacak olan zorlu karşılaşmada da Ünal Karaman'ın en önemli kozu olacak. Trabzon'a ve Trabzonspor'a hafta içinde yapılan antrenmanlarda her geçen gün daha çok ısınan Nijeryalı oyuncu hafta içinde yapılan antrenmanlarda ise performansıyla adeta göz doldurdu. Hırslı görüntüsü ve attığı gollerle Karaman'ı sevindiren, Nwakaeme Büyükşehir Belediye Erzurumspor kalesini de boş geçmek istemiyor.



Ligde 2. randevu

Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'de ilk kez bu sezon karşı karşıya geldi. 0-0 beraberlikle sonuçlanan maçın ardından Trabzonspor, rakibiyle deplasmanda karşılaşacak. İki takım arasında geçen sezon Türkiye Kupası 5. Turu'nda oynanan iki karşılaşmada toplam 10 gol olmuştu. Trabzonspor, 5-1 ve 4-0'lık skorlarla turu geçen taraf olmuştu.



Muhtemel ilk on bir

Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Toure, Hüseyin Türkmen, Mejad Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Olcay Şahan, Ekuban, Nwakaeme ve Rodallega şeklinde çıkması bekleniyor. Cezalı olan Yusuf Yazıcı bu maçta forma giyemeyecek.



Trabzonspor Erzurum'a karayolu ile gidecek

Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, yapacağı çalışmanın ardından öğlen saatlerinde Erzurum'a hareket edecek. Geceyi Erzurum'da kamp yapacağı otelde geçirecek olan bordo-mavili kafile 16 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da oynayacağı maçın ardından Trabzon'a dönecek.