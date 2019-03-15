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Trabzonspor Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı (15 Mart 2019)
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
15 Mart 2019 Cuma 13:36
Güncelleme: 15.03.2019 13:36
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Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, bordo-mavili futbolcuların taktik ağırlıklı çalışmalar yaptığı belirtildi.
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili ekibin, gün içerisinde kara yolu ile Erzurum'a hareket edececeği kaydedildi.