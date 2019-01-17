Teknik direktör Ünal Karaman, olağanüstü hal ilan edeceklerini söyledi. 52 yaşındaki hoca, "Biz gençlere güveneceğiz. Zorluk olacak ama olağanüstü hal ilan edeceğiz. Gerekirse ders sayılarını artıracağız. Uzun süre hizmet edecek gençleri yetiştireceğiz'' dedi. KARAMAN şöyle devam etti: "Karanlığa bağıran ben olmayacağım. Geçmiş dönemlerde yükü omuzlamış oyuncularımız ayrıldı. Elimizdekilerle en iyisini yapıp camiaya hizmet edeceğiz. Gençlerimiz var. Yetenekleri ne olursa biz en iyi şekilde piyasaya sunacağız."