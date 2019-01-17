Olağanüstü hal ilan edeceğiz
Teknik direktör Ünal Karaman, olağanüstü hal ilan edeceklerini söyledi.
Teknik direktör Ünal Karaman, olağanüstü hal ilan edeceklerini söyledi. 52 yaşındaki hoca, "Biz gençlere güveneceğiz. Zorluk olacak ama olağanüstü hal ilan edeceğiz. Gerekirse ders sayılarını artıracağız. Uzun süre hizmet edecek gençleri yetiştireceğiz'' dedi. KARAMAN şöyle devam etti: "Karanlığa bağıran ben olmayacağım. Geçmiş dönemlerde yükü omuzlamış oyuncularımız ayrıldı. Elimizdekilerle en iyisini yapıp camiaya hizmet edeceğiz. Gençlerimiz var. Yetenekleri ne olursa biz en iyi şekilde piyasaya sunacağız."
- 17.1.2019
-
Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
-
Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
-
Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Olağanüstü hal ilan edeceğiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.