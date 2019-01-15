Güle güle Kucka

İtalya Serie A ekibi Parma ile prensip anlaşmasına varan Trabzonspor'un başarılı orta sahası Juraj Kucka, Trabzon'dan ayrıldı. Slovak oyuncu, sabah saatlerinde özel bir uçak ile bavullarını da alarak İtalya'ya gitti. Sağlık kontrolünden geçen tecrübeli ön liberonun sözleşmeye imza atması bekleniyor. Karadeniz ekibi bu transferden 3 milyon euro alacak. 2017 yazında Milan'dan 5 milyon euro'ya gelen Kucka, bordo-mavili forma ile toplam 36 maça çıktı ve 3 gol atıp, 7 de asist yaptı.



1 AY ÖNCE BOŞALTMIŞ

Parma'ya giden Kucka'nın bordo-mavili takımı çoktan kafasından sildiği ortaya çıktı. Slovak oyuncunun, yaklaşık 1 ay önce Trabzon'daki evini boşalttığı öğrenildi. Eşi ve çocuğunu İtalya'ya gönderen tecrübeli oyuncu burada ailesi için ev bile tutmuş.