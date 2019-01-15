Güle güle Kucka
İtalya Serie A ekibi Parma ile prensip anlaşmasına varan Trabzonspor'un başarılı orta sahası Juraj Kucka, Trabzon'dan ayrıldı.
İtalya Serie A ekibi Parma ile prensip anlaşmasına varan Trabzonspor'un başarılı orta sahası Juraj Kucka, Trabzon'dan ayrıldı. Slovak oyuncu, sabah saatlerinde özel bir uçak ile bavullarını da alarak İtalya'ya gitti. Sağlık kontrolünden geçen tecrübeli ön liberonun sözleşmeye imza atması bekleniyor. Karadeniz ekibi bu transferden 3 milyon euro alacak. 2017 yazında Milan'dan 5 milyon euro'ya gelen Kucka, bordo-mavili forma ile toplam 36 maça çıktı ve 3 gol atıp, 7 de asist yaptı.
1 AY ÖNCE BOŞALTMIŞ
Parma'ya giden Kucka'nın bordo-mavili takımı çoktan kafasından sildiği ortaya çıktı. Slovak oyuncunun, yaklaşık 1 ay önce Trabzon'daki evini boşalttığı öğrenildi. Eşi ve çocuğunu İtalya'ya gönderen tecrübeli oyuncu burada ailesi için ev bile tutmuş.
- 15.1.2019
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
gsgs onyekuru reziloynadı sadece gol den sonra biraz göründü.onun dışında silikti.golü atmasa çıkartacaktı
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John Ogu gelebilir
Toplam 1
Yorum
SAMSUNLUU Lütfen gelsin tam aranan adam. KARADENİZ fırtınası seneye sert esecek...
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
ÜZÜLEREK YAZIYORUM Kİ 2 NDİAYE-FEGULİ-BELHANDA/SİNAN-MİTRO-EMRE YERİNE DİAGNE-BELHANDA-ONYEKURU/EMRE-SELÇUK-MİTRO OYUTMAK YERİNE SANKİ MAĞLUP GİBİ GOL ARADIK
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