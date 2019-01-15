Güle güle Kucka
17 Nisan 2019, Çarşamba
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Güle güle Kucka

Güle güle Kucka

A ekibi Parma ile prensip anlaşmasına varan 'un başarılı orta sahası , 'dan ayrıldı.

A ekibi Parma ile prensip anlaşmasına varan 'un başarılı orta sahası , 'dan ayrıldı. Slovak oyuncu, sabah saatlerinde özel bir uçak ile bavullarını da alarak 'ya gitti. Sağlık kontrolünden geçen tecrübeli ön liberonun sözleşmeye imza atması bekleniyor. ekibi bu transferden 3 milyon euro alacak. 2017 yazında Milan'dan 5 milyon euro'ya gelen Kucka, bordo-mavili forma ile toplam 36 maça çıktı ve 3 gol atıp, 7 de asist yaptı.

1 AY ÖNCE BOŞALTMIŞ
Parma'ya giden Kucka'nın bordo-mavili takımı çoktan kafasından sildiği ortaya çıktı. Slovak oyuncunun, yaklaşık 1 ay önce Trabzon'daki evini boşalttığı öğrenildi. Eşi ve çocuğunu İtalya'ya gönderen tecrübeli oyuncu burada ailesi için ev bile tutmuş.

  1. 15.1.2019
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