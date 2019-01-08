Paha biçilemez!

Trabzonspor'da Süper Lig'in ilk yarısında performansıyla dikkat çeken isimlerin başında yer alan 19 yaşındaki Abdülkadir Ömür, 29 Mayıs 2018 tarihinden bugüne değerini 2 milyon euro artırarak 10 milyon euro'ya yükseltti. Takımın piyasa değeri en yüksek olan oyuncusu Yusuf Yazıcı ise 1 milyon euro'luk bir değer kaybı yaşayarak 11 milyon euro'ya geriledi. Yaşanan artış ve düşüş sonrası diğer oyuncularla karşılaştırıldığında, bu iki oyuncu yine takımlarının piyasa değeri en yüksek iki oyuncusu konumunda yer aldı.



ÖMÜR FÜZE GİBİ

Dünyaca ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt'ta ocak ayında yapılan son güncellemeye göre takımda 8 isim değerini yükseltti. 22 yaşındaki kaleci Uğurcan Çakır 350 binden 750 bin euro'ya, ilk kez değerlendirme yapılan Muzaffer Cem Kablan 50 bin euro'ya, Toure 1 milyondan 1.25 miyon euro'ya, Hüseyin Türkmen 50 bin euro'dan 600 bin euro'ya, Novak 2 milyondan 2.6 milyon euro'ya, Rodallega 800'den 900 bin euro'ya, Ekuban ise 500 binden 700 bin euro'ya yükseldi.



ABDÜLKADİR ADA'YI SALLIYOR

Prestijli gazeteler The Sun ve Mirror'un Abdülkadir Ömür ile Liverpool'un ilgilendiğini yazmasının ardından İngiliz taraftarlar sık sık Abdülkadir Ömür videosu paylaşımı yapmaya başladı. İngiliz taraftarlar 19 yaşındaki oyuncuya 'Turkish Messi' derken, bu transfer için bekleyişe geçti. Ömür'ün "Yönetimin vereceği karara saygılıyım ama Liverpool büyük bir kulüp" yorumuna yer veren İngiliz gazeteler, Ahmet Ağaoğlu'nun "Satmıyoruz" demesi ile bu işin başka bahara kaldığını duyurdu.



KUCKA GERİLEDİ

En çok değer kaybeden isim Kucka oldu. Dün yollar ayrılan Onur'un piyasa değeri 2.5 milyon euro'dan 1.5'a, İbanez'in 350 bin euro'dan 250 bine, Kucka'nın 3.75 milyon euro'dan 2.5'a ve Olcay 1.75 milyon euro'dan 1.1'e geriledi.



ÇOCUKLAR BÜYÜDÜ | OLCAY ÇAKIR

Daha dün gibi hayatlarımıza girişleri. Kupa ve lig maçlarında sahaya sürüldüklerinde "çok erken" denilen çocuklar. Bir çalım atamamasından "şımardığı" çıkarımı yapılan çocuklar. Bir hatasından gol yenildiğinde "mental gelişim bozukluğu" çıkarımı yapılan çocuklar... Büyüdüler. Oynatılırlarsa ayrı, satılırlarsa daha ayrı bir "kurtarıcılık" rolüne büründüler... Alttan gelen çocuklara ayrı, alttan çocuk bekleyen sabırlı, toprak üretiyor diyebilenlere ayrı umut oldular. Geçtikleri süreç ve orada kısa sürede yaşadıkları onların en büyük öğretmeni...