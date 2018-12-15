Abdülkadir bitiremedi

Fırtına'da Abdülkadir Ömür sıkıntısı yaşanıyor. Önceki dün sakat olan Sosa, Onazi ile birlikte idmana çıkan genç futbolcu, dün de takımla çalışmalara katıldı ama antrenmanı yarıda bıraktı. Ağrıları artan Abdülkadir'in yarınki Beşiktaş derbisinde oynayıp oynayamayacağı ise yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak.