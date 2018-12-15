Abdülkadir bitiremedi
Fırtına'da Abdülkadir Ömür sıkıntısı yaşanıyor.
Fırtına'da Abdülkadir Ömür sıkıntısı yaşanıyor. Önceki dün sakat olan Sosa, Onazi ile birlikte idmana çıkan genç futbolcu, dün de takımla çalışmalara katıldı ama antrenmanı yarıda bıraktı. Ağrıları artan Abdülkadir'in yarınki Beşiktaş derbisinde oynayıp oynayamayacağı ise yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak.
- 15.12.2018
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
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