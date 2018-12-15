Abdülkadir bitiremedi – Fotomaç – 15 Aralık 2018
15 Aralık 2018, Cumartesi
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Abdülkadir bitiremedi

Abdülkadir bitiremedi

Fırtına'da Abdülkadir Ömür sıkıntısı yaşanıyor.

Fırtına'da Abdülkadir Ömür sıkıntısı yaşanıyor. Önceki dün sakat olan Sosa, Onazi ile birlikte idmana çıkan genç futbolcu, dün de takımla çalışmalara katıldı ama antrenmanı yarıda bıraktı. artan Abdülkadir'in yarınki derbisinde oynayıp oynayamayacağı ise yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak.

  1. 15.12.2018
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