Messi gibi oynadı!
Konyaspor’un ipini çeken Abdülkadir; 2 kilit pas, 5 adam geçme, 12 ikili mücadele kazanma istatistikleriyle parladı.
Yeni iyileşmesine ve idman eksiğine rağmen Konyaspor maçında sahaya çıkan Abdülkadir Ömür, sergilediği futbolla gönülleri fethetti. İlk iki golü hazırlayan genç futbolcu, maç sonundaki 2 kilit pas, 5 adam geçme, 5 faul alma ve 12 ikili mücadele kazanma istatistikleriyle sahanın yıldızı oldu. Abdülkadir'in formu Beşiktaş derbisi öncesi teknik heyeti sevindirdi. ÖTE yandan Abdülkadir, Barcelona'nın da gündeminde... Katalan ekibinin Türkiye Twitter hesabı, Ömür'ün dergideki röportajında 'İzlemeye doyamadığın oyuncu? Kiminle aynı takımda oynamak isterdin? Gelmiş geçmiş en iyi oyuncu?' sorularına verdiği Messi yanıtına atıfla , "Trabzonspor'un genç yıldızı Abdulkadir Ömür'ün Messi hayranlığı görülmeye değer!" notunu paylaştı.
- 10.12.2018
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Konyaspor'dan Mete Kalkavan tepkisi
Toplam 1
Yorum
ugurgunyuz konyaspor maalesef haklı..
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Koeman son uyarılarını yaptı!
Toplam 4
Yorum
UA Küme hattını ilgilendirin çok önemli maç. KÜME DERBISI :)))))))))))
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Rizespor'dan Galatasaray'a çelme!
Toplam 4
Yorum
ĞİL GS. MEHTER GS İMPARATOR, H. ŞAŞ, Ü. DAVALA, ELMANDER, BU STAR YILDIZLARIN OLDUĞU YERDE MEHTER GS OLMAMALIYDI. TAKIM YÜRÜMÜYOR. BU NASIL GS.BÜYÜK TAKIM DE
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