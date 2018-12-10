Messi gibi oynadı!

Yeni iyileşmesine ve idman eksiğine rağmen Konyaspor maçında sahaya çıkan Abdülkadir Ömür, sergilediği futbolla gönülleri fethetti. İlk iki golü hazırlayan genç futbolcu, maç sonundaki 2 kilit pas, 5 adam geçme, 5 faul alma ve 12 ikili mücadele kazanma istatistikleriyle sahanın yıldızı oldu. Abdülkadir'in formu Beşiktaş derbisi öncesi teknik heyeti sevindirdi. ÖTE yandan Abdülkadir, Barcelona'nın da gündeminde... Katalan ekibinin Türkiye Twitter hesabı, Ömür'ün dergideki röportajında 'İzlemeye doyamadığın oyuncu? Kiminle aynı takımda oynamak isterdin? Gelmiş geçmiş en iyi oyuncu?' sorularına verdiği Messi yanıtına atıfla , "Trabzonspor'un genç yıldızı Abdulkadir Ömür'ün Messi hayranlığı görülmeye değer!" notunu paylaştı.