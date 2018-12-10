Messi gibi oynadı!
10 Aralık 2018, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Messi gibi oynadı!

Messi gibi oynadı!

’un ipini çeken Abdülkadir; 2 kilit pas, 5 adam geçme, 12 ikili mücadele kazanma istatistikleriyle parladı.

Yeni iyileşmesine ve idman eksiğine rağmen maçında sahaya çıkan Abdülkadir Ömür, sergilediği futbolla gönülleri fethetti. İlk iki golü hazırlayan genç futbolcu, maç sonundaki 2 kilit pas, 5 adam geçme, 5 faul alma ve 12 ikili mücadele kazanma istatistikleriyle sahanın yıldızı oldu. Abdülkadir'in formu derbisi öncesi teknik heyeti sevindirdi. ÖTE yandan Abdülkadir, 'nın da gündeminde... Katalan ekibinin Türkiye Twitter hesabı, Ömür'ün dergideki röportajında 'İzlemeye doyamadığın oyuncu? Kiminle aynı takımda oynamak isterdin? Gelmiş geçmiş en iyi oyuncu?' sorularına verdiği Messi yanıtına atıfla , "'un genç yıldızı Abdulkadir Ömür'ün Messi hayranlığı görülmeye değer!" notunu paylaştı.

  1. 10.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Messi gibi oynadı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN