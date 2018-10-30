Trabzonspor'da hedef 9. kupa – Fotomaç – 30 Ekim 2018
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    30 Ekim 2018, Salı
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    'da hedef 9. kupa

    Trabzonspor'da hedef 9. kupa

    Ziraat ’na 4’üncü Tur’dan katılacak olan , yarın deplasmanda konuk olacağı 2. Lig ekibi Bugsaşspor'u mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Kupayı 8 kez müzesine götüren bordo-mavililer, 9. kupayı almak için mücadele edecek.

    En son 2009-2010 sezonunda GAP Arena Stadı'nda Fenebahçe'yi 3-1 yenerek kupayı kazanan bordo-mavililer, 8 sezon aradan sonra kupayı elde etmeye çalışacak. Kupada ilk kez 1974-1975 sezonunda final oynama başarısı gösteren ekibi, toplam 14 final sonunda 8 kez kupayı müzesine götürdü. Bordo-mavililer, ikişer kez ve , birer kez de , , ve karşısında kupaya uzanarak 8 kupa şampiyonluğu elde etti.

    İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Karadeniz ekibi, 1977-1978 sezonunda Adana Demirspor, 1983-1984 sezonunda Beşiktaş, 1991-1992 sezonunda Bursaspor, 1994-1995 sezonunda Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004 sezonlarında Gençlerbirliği, 2009-2010 sezonunda da Fenerbahçe karşısında kazanarak kupayı müzesine götürmeyi başarmıştı.

    HEDEF 9. KUPA
    , bu sezon 9. kez 'nı müzesine götürmeye çalışacak. En son 2012-2013 sezonu final oynayan bordo-mavililer Ankara'daki maçta Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olarak sahadan üzülerek ayrılmıştı.

    KADRO DEĞİŞİYOR
    Trabzonspor, 2. Lig'de mücadele eden Bugsaşspor ile tarihinde ilk kez karşılaşacak. Teknik Direktör Ünal Karaman'ın bu maçta 'de az forma şansı bulan oyuncularına görev vermesi bekleniyor. Bordo mavililerde bu maç öncesi , Kamil , Nwakaeme ve Yusuf Yazıcı'nın tedavileri devam ediyor.
    1. 30.10.2018 09:48
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