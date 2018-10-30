Trabzonspor'da hedef 9. kupa
Ziraat Türkiye Kupası’na 4’üncü Tur’dan katılacak olan Trabzonspor, yarın deplasmanda konuk olacağı 2. Lig ekibi Bugsaşspor'u mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Kupayı 8 kez müzesine götüren bordo-mavililer, 9. kupayı almak için mücadele edecek.
İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Karadeniz ekibi, 1977-1978 sezonunda Adana Demirspor, 1983-1984 sezonunda Beşiktaş, 1991-1992 sezonunda Bursaspor, 1994-1995 sezonunda Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004 sezonlarında Gençlerbirliği, 2009-2010 sezonunda da Fenerbahçe karşısında kazanarak kupayı müzesine götürmeyi başarmıştı.
HEDEF 9. KUPA
Trabzonspor, bu sezon 9. kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeye çalışacak. En son 2012-2013 sezonu final oynayan bordo-mavililer Ankara'daki maçta Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olarak sahadan üzülerek ayrılmıştı.
KADRO DEĞİŞİYOR
Trabzonspor, TFF 2. Lig'de mücadele eden Bugsaşspor ile tarihinde ilk kez karşılaşacak. Teknik Direktör Ünal Karaman'ın bu maçta Spor Toto Süper Lig'de az forma şansı bulan oyuncularına görev vermesi bekleniyor. Bordo mavililerde bu maç öncesi Mustafa Akbaş, Kamil Ahmet Çörekçi, Nwakaeme ve Yusuf Yazıcı'nın tedavileri devam ediyor.
- 30.10.2018 09:48
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Avcı: “Zor bir deplasman buradan kazanarak dönmek son derece önemli”
Toplam 1
Yorum
CELAL HER HAFTA AYNI SIKICI IGRENC FUTBOL BIR GS LI OLARAK SIZ OLMAYINDA KIM OLURSA OLSUN SAMP FB DE DAHIL FUTBOLUN GERCEK KATILI SIZSINIZ
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Yönetim çok terleyecek
Toplam 5
Yorum
misafir Ocakta satabildiklerini satmalı, satamadıkları ile de sözleşme yenilememeli.
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Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında iddialı
Toplam 1
Yorum
CELAL TAM KADRO OLSA AFFETMEZDI RIZE AMA BU EKSIKLERLE IMKANSIZ, YARIN BASLIKLAR KARTAL GERI DONDU KARTAL MUHTESEM VS HAFTAYA BSK 3 LER ONDAN SONR
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