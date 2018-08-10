Sheidaev ve Yüksel gitti – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    ve Yüksel gitti

    Sheidaev ve Yüksel gitti

    22 yaşındaki ve 22 yaşındaki orta saha Yüksek Şişman'ın sözleşmesi feshedildi.

    Azeri forvet, 2016-17'de Zenit'e ödenen 170 bin euro'luk yetiştirme bedeli ile alınmıştı. Zlina ve Karabağ'a kiralanan genç yıldıza 370 bin euro ödendi. 'in sözleşmesi 2020'de bitiyordu.
    1. 10.8.2018
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