Morteza geldi – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ağustos 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Morteza geldi

    Morteza geldi

    , İranlı stoperi İstanbul’a getirdi. 26 yaşındaki savunmacı, bordo-mavililer ile görüştü ve büyük oranda anlaşma sağlandı. Ama Morteza bu akşama dek süre talep etti. Durum bugün netleşecek.

    FRANSIZ ekibi Lorient'ten stoper Toure, İran'ın İstiklal takımından stoper Hosseini ve İran temsilcisi Persepolis'den sol kanat Amiri'yi alan 'un Morteza Pouraliganji'yi de renklerine bağlıyor. İran Milli Takımı'nda gösterdiği başarılı performans ve ise sözleşmesinin bitmesi nedeniyle hamle yapılan 26 yaşındaki stoperi İngiliz Premier Ligi ekibi Brighton da istiyordu. Ancak 1.87 boyundaki savunmacı vatandaşları Hosseini ve Amiri devreye girince rotayı Trabzon'a kırdı.

    SORUN GÖZÜKMÜYOR
    Hem stoper hem de ön libero oynayabilen Morteza, dün İstanbul'a geldi ve yönetim ile masaya oturdu. Görüşmede olumlu mesafe kat edilse de Morteza bir gün daha süre istedi. Tecrübeli oyuncu, yöneticilere, "Şu an için sorun gözükmüyor ancak sizden cuma günü akşamına kadar süre talep ediyorum. Bazı soru işaretlerini kendimce gidermem gerekiyor" dedi. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, "Kendisi süre istedi. Cevap bekliyoruz. Bu akşama kadar süresi var, haber vermesini bekliyoruz" diye konuştu.

    Yunus Emre SEL
    1. 10.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Morteza geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN