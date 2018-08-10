Morteza geldi
Trabzonspor, İranlı stoperi İstanbul’a getirdi. 26 yaşındaki savunmacı, bordo-mavililer ile görüştü ve büyük oranda anlaşma sağlandı. Ama Morteza bu akşama dek süre talep etti. Durum bugün netleşecek.
SORUN GÖZÜKMÜYOR
Hem stoper hem de ön libero oynayabilen Morteza, dün İstanbul'a geldi ve yönetim ile masaya oturdu. Görüşmede olumlu mesafe kat edilse de Morteza bir gün daha süre istedi. Tecrübeli oyuncu, yöneticilere, "Şu an için sorun gözükmüyor ancak sizden cuma günü akşamına kadar süre talep ediyorum. Bazı soru işaretlerini kendimce gidermem gerekiyor" dedi. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, "Kendisi süre istedi. Cevap bekliyoruz. Bu akşama kadar süresi var, haber vermesini bekliyoruz" diye konuştu.
Yunus Emre SEL
- 10.8.2018
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Sürmen'den Zeki Yavru açıklaması
Toplam 1
Yorum
Cihan Bos yapmayin isinizi yapin! Mademki tazminatlar sizden önceki yönetimden, gidin siz onlardan hesap sorun, taraftari kullanmayin! NOzekiNO
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Galatasaray, sezona koruduğu kadrosuyla başlayacak
Toplam 2
Yorum
keita korumak değil güçlendirmek gerekiyodu yeni başkanda dursundan hallice çıktı..
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Barcelona'da Arda Turan'ın forması Coutinho'da
Toplam 1
Yorum
karakartalll ardanın yerine dünya yıldızı mı? arda mı kaldı ya. ardanın yerine ben geçsem ben bile dünya yıldızı olarak lanse edilirim herhalde hahahahah
Morteza geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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