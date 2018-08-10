Cagliari maçında sakatlandığı için Başakşehir sınavını kaçıracak Amiri çok üzgün.

Hafif tempolu çalışmalara başlayan İranlı sol kanat, Sivas karşılaşmasına yetişebilir. 30 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor formasını giymek için sabırsızlandığını belirterek, "Kısa süre gördüğüm taraftar beni çok etkiledi. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum" diye konuştu.