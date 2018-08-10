Amiri çok üzgün – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    çok üzgün

    Amiri çok üzgün

    Cagliari maçında sakatlandığı için sınavını kaçıracak çok üzgün.

    Hafif tempolu çalışmalara başlayan İranlı sol kanat, Sivas karşılaşmasına yetişebilir. 30 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor formasını giymek için sabırsızlandığını belirterek, "Kısa süre gördüğüm taraftar beni çok etkiledi. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum" diye konuştu.
    1. 10.8.2018
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