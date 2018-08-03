Sheidaev ayrılmak üzere – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    Sheidaev ayrılmak üzere

    Sheidaev ayrılmak üzere
    Genç forvet Muhammet Beşir'in 'a transfer olmasının ardından Ramil Sheidaev'in de ayrılabileceği öğrenildi. 'nın Mattesburg takımı, Ramil'i kiralamak için teklif yaptı. yönetimi ise Azeri forvet için henüz cevap vermedi.
    1. 3.8.2018
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