Özkan Sümer: "Burak Yılmaz konusunu netleştireceğiz"
Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer, golcü oyuncuları Burak Yılmaz’ın transferi konusunda net bir bağlantının ortada olmadığını belirterek, bu hafta bitiminde karşılıklı görüşmeden sonra oyuncunun durumunun netleşeceğini söyledi.
Almanya'nın Berlin şehrinde kasıklarından başarılı bir operasyon geçiren Burak Yılmaz'ın, transfer haberlerine Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer açıklık getirdi. Basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Sümer, Burak Yılmaz hakkında çeşitli transfer haberlerinin çıktığını belirterek, "Burak Yılmaz, yurt dışında ameliyat oldu. Bu hafta bitiminde Burak Yılmaz olayı netleşir. Golcü oyuncuyla ilgili olarak şu ana kadar net bir bağlantı ortaya çıkmış değil. Bizim yönümüzden de net bir karar verilmiş değil. Karşılıklı görüşmeden sonra bir takım konular netleşecek. Burak Yılmaz'ın da bir kısım talepleri olabilir. Ya da kulübün talepleri Burak açısından uygunluk neticesi bir yerde birleşecek bu da bir uzlaşmaya ya da bir ilişkiye dönüşecek. Tek taraflı bir karar verme şansınız yok. Ortada bir akit var ve onun tarafından da bizim tarafımızdan da bağlayıcı tarafları var" dedi.
"SOSA İLE İLGİLİ TEKLİF GELMEDİ"
Sümer, Beşiktaş'ın Arjantinli oyuncu Sosa konusunda ise Trabzonspor'a teklifte bulunacağı yönünde basında yer alan haberlere ilişkin olarak da "Şu anda bize herhangi bir öneri, teklif gelmiş değil. Öyle istekleri olursa ilgileniriz, çünkü illa olması değil, karşılıklı bir memnuniyet. Onun yararına olan şeyin benim de yararıma olması gerekiyor ki gerçekleşsin" açıklamasını yaptı.
"SOSA İLE İLGİLİ TEKLİF GELMEDİ"
Sümer, Beşiktaş'ın Arjantinli oyuncu Sosa konusunda ise Trabzonspor'a teklifte bulunacağı yönünde basında yer alan haberlere ilişkin olarak da "Şu anda bize herhangi bir öneri, teklif gelmiş değil. Öyle istekleri olursa ilgileniriz, çünkü illa olması değil, karşılıklı bir memnuniyet. Onun yararına olan şeyin benim de yararıma olması gerekiyor ki gerçekleşsin" açıklamasını yaptı.
- 16.5.2018 10:03
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Özkan Sümer: "Burak Yılmaz konusunu netleştireceğiz"
Toplam 3
Yorum
FİKRET ORMAN Burak Yılmaz BEŞİKTAŞA gelecek.
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Dusko Tosic Guangzhou ile anlaştı
Toplam 2
Yorum
murat1903 yolun açık olsun senın gıbısı zor buunur
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Sosa’ya Orman vetosu
Toplam 2
Yorum
Tarafkartal Eğer Başkan bunu dediyse! Helal Olsun Başkanım!
Özkan Sümer: "Burak Yılmaz konusunu netleştireceğiz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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