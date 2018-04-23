Milan, Sosa için ödeme bekliyor – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    , Sosa için ödeme bekliyor

    Milan, Sosa için ödeme bekliyor

    Maddi sıkıntıya 'nın bonservis taksitleri de ekledi.

    Maddi sıkıntıya 'nın bonservis taksitleri de ekledi. kulübünün, taksitleri zamanında ödemeyen 'u 'ya şikayet ettiği öğrenildi. Yönetim sorunu aşmaya çalışırken, asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, "Uzun süredir ödemelerde aksamalar vardı. Şu an FIFA'dan yeni bir yasak söz konusu değil, yarın ne olur veya olmaz bakıyoruz" diye konuştu.
    1. 23.4.2018
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