Ahmet Ağaoğlu siftah yaptı
Ev sahibi takım taraftarları, takımları ligde zor günler geçirmesine rağmen karşılaşmaya ilgi göstermezken, tribünlerde büyük boşluklar dikkati çekti.
Kale arkasında kendilerine ayrılan tribünde yerlerini alan Trabzonsporlu futbolsever, başkentte takımlarını destekledi.
Trabzonspor Kulübünün yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu ile yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı izledi.
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:01
-
Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin tamam diyelimki gs da oynamasını istemeyen taraftar var ki bunlar ne emektar oyunculara salladılar yediler.bırakalımda başka tkmda oynasınl
-
Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin arda için söylüyorum ayıp ayıp bu adam kanıyla canıyla gs lı emek verdi yüreğini verdi bu tkma özbek almadı adam neyapsın futbolumu bıraksı
-
Derbinin hakemi belli oldu
Toplam 1
Yorum
celal hadı bakalım adına yarasır sekılde bır derbı olsun en az 3 er kırmızı kart olsun
Ahmet Ağaoğlu siftah yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.