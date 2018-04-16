Ahmet Ağaoğlu siftah yaptı – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    siftah yaptı

    Ahmet Ağaoğlu siftah yaptı

    Ev sahibi takım taraftarları, takımları ligde zor günler geçirmesine rağmen karşılaşmaya ilgi göstermezken, tribünlerde büyük boşluklar dikkati çekti.

    Kale arkasında kendilerine ayrılan tribünde yerlerini alan Trabzonsporlu futbolsever, başkentte takımlarını destekledi.

    Kulübünün yeni başkanı ile yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı izledi.

    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:01
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