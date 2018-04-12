Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz hakkında çıkan iddialara cevap verdi
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligdeki yerlerini sağlamlaştırmak için Osmanlıspor maçını mutlaka kazanmak istediklerini söyledi.
"SOSA'YI BELKİ BİR HAFTA DİNLENDİREBİLİRİZ"
Takımdaki sakat oyuncuların durum ile ilgili de bilgiler veren Çalımbay "Onazi 2 hafta oynayamaz. Bu hafta ve Sivasspor maçı soru işareti. Okay cezalı, bugün Sosa'nın bir problemi çıktı. Yarın bir karar vereceğiz durumu ile ilgili. Ya oynayacak ya da belki bir hafta dinlendirebiliriz. Durica ve Bero hazır onları kadroya alacağız. Burak'ın bir hastalığı vardı, sakatlığından daha çok. O da bugün antrenmanlara başlıyor. Büyük ihtimalle de maça yüzde 99 hazır olacak" ifadelerini kullandı.
"BURAK ÖYLE BİRİSİ DEĞİL"
Burak'ın son Kayserispor maçında yedek kulübesinin oraya gelerek oyuncu değişikliğine müdahale ettiği iddiaları ile ilgili soru üzerine Çalımbay "Orada bir kere sizin düşündüğünüz gibi bir şey yok. Şimdi benim yapım karakterim olsun öyle bir şeye zaten izin vermeyiz. Burak da öyle birisi değil. Gelip öyle bir arkadaşı ile ilgili oyuna müdahale etmesi veya onu değiştirin bunu değiştirin diyecek karakterde birisi değil. Kendisi zaten üzülür. Oradaki olay normalinde zaten bizim oyuna alacağımız oyuncu belli. Normalde alacağım oyuncu Uğur ama Uğur'un maçtan önce problemi çıktı. Biz Uğur'u oynatmadık. Uğur bundan önceki maçlarda kötü oynamadı ve biz o gün bir karar verdik. Mustafa'ya kulübede 'hazır ol' dedim. Uğur'u hazır görmeyince o ara Burak geldi ve bir an önce oyuncu almamız gerekiyor diye söyledi. Bir daha Uğur'a oynayabilecek misin dedim. Oynarım dedi, o zaman 'gir' dedim, olay bu. Böyle bir şeyi ne ben yaparım ne de Burak yapar" diye konuştu.
"BEN SİZDEN ŞUNU BEKLERDİM"
Konuşmasında basın mensuplarına da sitem eden Çalımbay "Ben sizden şunu da beklerdim. 4-0 kazanmışız kimse bu maçı çok iyi oynadılar, 4-0 kazandılar diye bir şey görmedim. Kimse gelip içinizden bir kişi 'Hocam ilk yarı takım çok durgundu da ne oldu da 4 oldu maç.' diyen görmedim. Niye bunları sormayıp da yok şu böyle oldu bu böyle oldu konuşulunca gerçekten üzülüyorum. Yusuf'un Abdülkadir'in gol atmaları, sevinçleri. Taraftarlarla o anları paylaşmaları. En güzel şeylerden bir tanesi Kayserispor ile Trabzonspor taraftarlarının dayanışması, konuşulacak en güzel şeylerden birisi buydu; Kayserispor taraftarı ile Trabzonspor taraftarının kenetlenmesi aynı maçı beraber izlemeleri. Bunu yazmıyorlar, bunu konuşmuyorlar veya paylaşmıyorlar. Yok Burak şunu yaptı, hoca şunu yaptı" şeklinde konuştu.
Çalımbay, konuşmasında sezon sonu mukavelesinin kendisi için çok önemli olmadığına vurgu yaparak "Ben sadece 6 maçı düşünüyorum. Bu maçları iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Yeni yönetim gelmiş alacağı kararlar vardır. Benim için en önemli şey bu 6 maç. Bu maçlara konsantre olmamız lazım" diye konuştu.
"HİÇBİR FUTBOLCUMA ART NİYETLİ DAVRANMAM MÜMKÜN DEĞİL"
Bordo Mavili teknik adam, bir soru üzerine işine duyduğu saygıya vurgu yaparak şunları söyledi:
"Benim işime saygım sonsuzdur. Hiçbir arkadaşıma kötü davranmam ve hiçbir oyuncuma art niyetli davranmam mümkün değil. Ben bağırırım da uyarırım da oyuncumu. Ben hiçbir zaman hiçbir oyuncuma art niyetli olmam. Buradaki olayı ben size anlatıyorum ama siz başka türlü anlıyorsanız yapacak bir şeyim yok. Ben buraya ilk geldiğimde burada kriz yönetmeye geldim. Ben buraya geldiğimde takım 3. değildi 11 ve 13. sıradaydı. Sahanın içinde kriz vardı, sahanın dışındaki kriz daha büyüktü. Biz onları yok etmeye çalıştık. Belki de kulübüne bir kuruş harcatmadan çalışan antrenörüm. Bir tane transfer yapmadan kulübe yük vermeden çalışan birisiyim. Oyuncularıma saygım sonsuzdur. Bizim kendi aramızda olabilir ama bu olabilir hiçbir zaman abartılacak gündeme getirecek bir şey değildir. Ben her zaman bir yerde çalışırım ama giderken bembeyaz bir şey bırakırım. Kimse benim arkamdan konuşamaz, kimse Rıza hoca böyle yaptı diyemez. Onun için gereksiz şeylerle uğraşmaya gerek yok. Uğraştığınız ve konuştuğunuz şeyler ufak tefek şeyler. O zaman ben size açık söyleyeyim kardeşim; benim hiçbir futbolcumla hiçbir zaman problemim olmaz. Oyuncunun olabilir onlar da oynamadığımı yedek kaldığı için sıkıntı olabilir. Gayet normal. Yedek kaldığı zaman haksızlığa uğradığını düşünür, kızar, küser. O yönden yana sıkıntı olabilir. Öbür türlü şeyler benim kişiliğe yakışmaz, uymaz. Sakın arkadaşlar benim futbolcumla arama böyle şeyler sokmayın. Aman, amanBen futbolcularımı çok seviyorum. Bir tanesini de haksız veya başka bir şek yapmam olmaz. Ben futbolu çok seviyorum. Belki ben sizler gibi okumadım. Ben ne kazandıysam futbol sayesinde kazandım. Lütfen gereksiz şeyler üzerinde durmayın. Futbola ben ihanet etmem. Onun için gereksiz şeyler üzerinde durmayın. Maçın içindeki gergin şeyler sahada kalır. İstihbaratınız iyi çalışmıyor demek ki. Onun için Trabzonspor'un çok önemli sorunları varken böyle şeyleri tekrar tekrar irdelemeye gerek yok. Biz burada beyaz sayfa bırakırız, işimize bakarız. Kimse bizim arkamızdan konuşamaz."
"NİYE 'YA SABIR' DİYOR, OYNAMADIĞI İÇİN DİYOR"
Bordo Mavili futbolculardan Uğur Demirok'un sosyal medya hesabından paylaştığı "Ya sabır" paylaşımı ile ilgili soru üzerine de Çalımbay "İşte niye 'ya sabır' diyor, oynamadığı için diyor. Ben diyorum ki oyuncu haklıdır. Uğur haklı bence. Ben hak veriyorum Uğur'a. Galatasaray maçında kötü oynamadı, Malatya maçında da kötü oynamadı, Akhisar maçında da kötü değildi. Ama bizim 3 arkadaşımızdan ikisini oynatmamız gerekiyordu. Biz de kararı ekip olarak Uğur yönünde verdik. Onu dinlendirdik, güzel bir şekilde de anlattık. Uğur da buna tepki gösterebilir. Bu da gayet normal. Oynamadığı için tepkisini gösteren bir arkadaş. Ben oyuncularıma inşallah teknik direktör olursunuz diyorum. Çünkü futbol oynamak ile teknik direktörlük çok farklı. Ben teknik direktör olunca şunu gördüm. Futbolculuk kadar kolay bir şey yok. İşine bakıyorsun iyiysen oynuyorsun ölür tarafta 28 kişi ile uğraşıyorsun" cevabını verdi.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:22
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Fenerbahçe'ye Ukraynalı kaleci!
Toplam 4
Yorum
çok net. fenerbahçe volkan demirel defterini kapatmazsa..fenerin kaleci sorunları devam eder.
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Şenol Güneş'e 8 milyon Euro + sınırsız transfer teklifi...
Toplam 10
Yorum
vaner Şenol hoca Beşiktaşta bir Avrupa kupası kaldırarak dünyada önde gelen kulüpleri çalıştıracaktır.
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Beşiktaş'ta Akhisar maçıyla cezalılar dönüyor
Toplam 2
Yorum
vaner Ne kadar ceza verirseniz verin. Yine biz şampiyon olacağız.
Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz hakkında çıkan iddialara cevap verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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