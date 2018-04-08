TFF ve Galatasaray'dan Ahmet Ağaoğlu'na tebrik – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    ve 'dan 'na tebrik

    TFF ve Galatasaray'dan Ahmet Ağaoğlu'na tebrik

    ve Kulübü, 'nun başkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik mesajı yayımladı

    () ve Kulübü, 'nun Kulübü başkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik mesajı yayımladı.

    TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Trabzonspor Kulübü olağanüstü seçimli genel kurul sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

    Galatasaray Kulübünün internet sitesindeki açıklamada ise "Trabzonspor Kulübünün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Sayın Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulunu tebrik eder, Türk sporu için hayırlı olmasını dileriz." görüşlerine yer verildi.

    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 20:57
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