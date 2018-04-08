TFF ve Galatasaray'dan Ahmet Ağaoğlu'na tebrik
Türkiye Futbol Federasyonu ve Galatasaray Kulübü, Ahmet Ağaoğlu'nun Trabzonspor başkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik mesajı yayımladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Galatasaray Kulübü, Ahmet Ağaoğlu'nun Trabzonspor Kulübü başkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Trabzonspor Kulübü olağanüstü seçimli genel kurul sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray Kulübünün internet sitesindeki açıklamada ise "Trabzonspor Kulübünün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Sayın Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulunu tebrik eder, Türk sporu için hayırlı olmasını dileriz." görüşlerine yer verildi.
- 08 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 20:57
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Albayrak'tan flaş Altınordu açıklaması
Toplam 1
Yorum
reis yaziklar olsun altinorduymus neymis
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Olcay Şahan: Yanlış anlaşıldım!
Toplam 3
Yorum
Atillas-BJK En azından GS'ye yenilmeyi hazmedemeyip hafif saçmaladı, yanlış konuştu fakat sebebi hırsından yenilgiyi kabullenememesinden
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Olcay Şahan: Yanlış anlaşıldım!
Toplam 3
Yorum
apoçi işte adamı böyle zamanlarda tanıyorsunuz.yalnız geri vitesi iyi çalışıyor
TFF ve Galatasaray'dan Ahmet Ağaoğlu'na tebrik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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