İşte Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun ilk açıklamaları
Trabzonspor başkan adayı Ahmet Ağaoğlu, bugün yapılan kongrede açıklamalarda bulundu.
Kura çekimi sonrası ilk olarak başkan adayı Ahmet Ağaoğlu, üyelere seslendi. Ağaoğlu, kulüpte olağanüstü şartların olduğunu ancak enkaz edebiyatı veya mali tablolarla alakalı fazla bir şey söylemek istemediğini belirtti.
Bugün gelinen noktada kulübün birden fazla sorununun bulunduğunun çok açık ve net olduğunu aktaran Ağaoğlu, şunları kaydetti: "Bu sorunlarımızın başında tüzük olmaz üzere, finansal kaynaklar, idari yapı, şike süreci ve amatör branşlar gelmekte. Şike süreci belki de bir kulübün başına gelebilecek en büyük felakettir. Bu davayı yıllardan beri takip eden herkese şükranlarımı sunuyorum. Bugün yine Trabzonspor'umuzun hakkı için FIFA önünde çadır kurup, adalet nöbeti tutan neferlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bu süreç tamamlanana kadar bizden önce mücadele eden başkanlarımızın, yönetimimizin, hukukçularımızın takip ettiği yolu aynı şekilde takip edeceğiz. Sonucunu alana kadar ve gidilecek en uç noktaya gidene kadar bu işin peşini bırakmayacağız."
"Sabır kelimesi ile de aramız hoş değil ama biraz sabrederek bütün bu zorlukların üzerinden gelecek yapıya sahibiz." diyen Ağaoğlu, "Birkaç sene içinde başta ekonomik zorluklar olmak üzere bütün zorlukların üstesinden gelebilecek yapıya sahibiz. Bunu birlikte başaracağız. Altyapı kesinlikle yeniden organize edilecek. Trabzonspor'un ihtiyaçlarına cevap verecek seviyeye getirilecek. Futbol akademisi, altyapı ile olan programlarımız içinde yer alacak. Maliyeti yüksek değil, performansı yüksek oyuncular olacak. Trabzonspor'u hedeflerine taşıyacak kadro olmazsa olmazımızdır.'' ifadelerini kullandı.
Ağaoğlu, çözüm çalışmaları için belirli bir süreye ihtiyaçlarının bulunduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz burada popülist politikalarla günü kurtarma amacında değiliz. Trabzon'un farklı, İstanbul'un farklı yapısı var. 80'lere gelinceye kadar futbolun kalitesi yerlerde sürünüyordu. 6 şampiyonluğumuzu tokat gibi suratlarına çarpınca kendi futbol politikalarını değiştirdiler. Biz Türkiye'de Trabzonspor olarak 1. Lig'e çıktıktan sonra Türk futboluna ayar verdik. Bir başkasının dümen suyunda gitmek gibi düşüncemiz olması mümkün değil. Önce Anadolu'ya, ilerleyen süreç içinde İstanbul'a dönüp kabul ettirmek zorundayız. Ekonomik duruma bakıldığında, günü kurtaracak durum olmadığı aşikar. Profesyonel yapılanma için sabrınıza ihtiyaç var. Günü kurtaran politikalarla, günü kurtaran uygulamalarla arzu ettiğimiz hedeflere ulaşmamız asla mümkün değil. Şüphesiz ki 3 yıl sabır derken yarışın dışında olmamız asla mümkün değil. Trabzonspor, şartlar ne olursa olsun her zaman yarışın içinde olacak, her zaman zirveyi zorlayacaktır. Yarışın dışında kalmak Trabzonspor taraftarının doğasına terstir."
Ahmet Ağaoğlu, tüzük değişikliğinin öncelikleri arasında olduğunu, sadece kulübün ihtiyaçlarına değil ileriye dönük sürdürülebilir tüzüğü temmuz ayında genel kurulun onayına sunacaklarını, borçlanmanın da önünü keseceklerini sözlerine ekledi.
- 08 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 19:57
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Albayrak'tan flaş Altınordu açıklaması
Toplam 1
Yorum
reis yaziklar olsun altinorduymus neymis
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Olcay Şahan: Yanlış anlaşıldım!
Toplam 3
Yorum
Atillas-BJK En azından GS'ye yenilmeyi hazmedemeyip hafif saçmaladı, yanlış konuştu fakat sebebi hırsından yenilgiyi kabullenememesinden
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Olcay Şahan: Yanlış anlaşıldım!
Toplam 3
Yorum
apoçi işte adamı böyle zamanlarda tanıyorsunuz.yalnız geri vitesi iyi çalışıyor
İşte Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun ilk açıklamaları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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