Trabzonspor’un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ’un yeni başkanı oldu

    Trabzonspor’un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu

    'un 17. başkanının belirleneceği kongrede oy verme işlemi bitti ve oy sayımına geçildi.

    Kulübü'nün 73'üncü 'nda ikinci gününde oy verme işleminin ardından oy sayımına geçildi.

    Oy sayımı sonucunda Trabzonspor'un yeni Başkanı seçildi.

    OY SONUÇLARI

    Açılan sandık: 7
    Ahmet Ağaoğlu: 871 oy
    : 80 oy

    Ayrıntılar geliyor...

    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:44
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