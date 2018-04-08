Trabzonspor’un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu
Trabzonspor'un 17. başkanının belirleneceği kongrede oy verme işlemi bitti ve oy sayımına geçildi.
Trabzonspor Kulübü'nün 73'üncü Olağanüstü Genel Kurulu'nda ikinci gününde oy verme işleminin ardından oy sayımına geçildi.
Oy sayımı sonucunda Trabzonspor'un yeni Başkanı Ahmet Ağaoğlu seçildi.
OY SONUÇLARI
Açılan sandık: 7
Ahmet Ağaoğlu: 871 oy
Metin Kaya: 80 oy
Ayrıntılar geliyor...
- 08 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 18:44
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Albayrak'tan flaş Altınordu açıklaması
Toplam 1
Yorum
reis yaziklar olsun altinorduymus neymis
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Olcay Şahan: Yanlış anlaşıldım!
Toplam 3
Yorum
Atillas-BJK En azından GS'ye yenilmeyi hazmedemeyip hafif saçmaladı, yanlış konuştu fakat sebebi hırsından yenilgiyi kabullenememesinden
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Olcay Şahan: Yanlış anlaşıldım!
Toplam 3
Yorum
apoçi işte adamı böyle zamanlarda tanıyorsunuz.yalnız geri vitesi iyi çalışıyor
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