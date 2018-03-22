10 isim sevinç yaşadı – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    10 isim sevinç yaşadı

    10 isim sevinç yaşadı
    FIRTINA bu sezon ligde oynadığı 26 maçta 45 gol attı. 10 ismin golle tanıştığı 'da (20) en fazla katkı sağlayan ismi oldu. Bu oyuncuyu Yusuf Yazıcı (5) takip etti. N'Doye ve Rodallega 4'er, 3 kez fileleri sarstı. Okay Yokuşlu, Abdülkadir Ömür, Kucka ve Onazi'nin ise 2'şer golü bulunuyor. Bero 1 kez bu sevinci yaşadı.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:40
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