Eski Trabzonlu'dan zorunlu veda!
Trabzonspor'un eski Brezilyalı yıldızı Marcelinho, inme nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikeyi atlatmasına rağmen doktorlar, Treze takımında top koşturmaya devam eden 42 yaşındaki oyuncu için futboldan men kararı aldı.
Trabzonspor'un eski futbolcusu Marcelinho sonunda futbolu bıraktı ancak kendi isteğiyle değil. Ülkesinin Treze takımında aktif futbolculuk hayatını sürdüren 42 yaşındaki futbolcuya inme indi.
Beyindeki kan dolaşımıyla ilgili yaşanan ciddi problemin ardından Marcelinho hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki çabaların ardından oyuncu hayati tehlikeyi atlattı. Bir süre gözlem altında tutulmasına karar verilen futbolcuyla ilgili doktorlar başka bir karar daha verdi.
FELÇ KALMA RİSKİ VARDI
Vücudunun bir bölümünün felç kalma riskini atlattığı belirtilen Brezilyalı oyuncuya futbol yasağı kondu. Sağlık durumunun elverişli olmaması nedeniyle karar alan doktorlar, kendisinin bundan böyle futbol sahalarından uzak durmasına hükmetti.
JÜBİLE YAPTI AMA BIRAKMADI
Yıldız isim ile ilgili gelişmeler ülkesi Brezilya'da olduğu kadar Avrupa'da yankı yarattı. Özellikle uzun yıllar formasını başarıyla giydiği Hertha Berlin Kulübü gelişmeleri yakından takip etti. Marcelinho geçen yıl Berlin Olimpiyat Stadı'nda sembolik bir jübile maçı düzenlese de, aktif futbolculuğa devam etmişti.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 16:14
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Toplam 1
Yorum
abc en az 3, bilemedin 2 maca iner. bjk li degilim ama canerin ne sucu vardi 6 mac verdiniz, ki Q7ninki fiili.canerinki sözlü
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Eljif Elmas'ı yakan hareket! Kadro dışı...
Toplam 8
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AKDENİZ AYKUTUN GÜCÜ ANCAK BUNA YETER
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Yıldız futbolcu derbide yok! Sakatlık depremi...
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Yorum
halo fener maçı olunca tam kadro çıkarsınız..gs veya bjk maçlarında ya sakatlık ya da cezalı oluyonuz.bu kafa ile şampiyonluk zor size
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