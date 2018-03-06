Eski Trabzonlu'dan zorunlu veda! – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    Eski Trabzonlu'dan zorunlu veda!

    Eski Trabzonlu'dan zorunlu veda!

    'un eski Brezilyalı yıldızı Marcelinho, inme nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikeyi atlatmasına rağmen doktorlar, Treze takımında top koşturmaya devam eden 42 yaşındaki oyuncu için futboldan men kararı aldı.

    'un eski futbolcusu Marcelinho sonunda futbolu bıraktı ancak kendi isteğiyle değil. Ülkesinin Treze takımında aktif futbolculuk hayatını sürdüren 42 yaşındaki futbolcuya inme indi.

    Beyindeki kan dolaşımıyla ilgili yaşanan ciddi problemin ardından Marcelinho hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki çabaların ardından oyuncu hayati tehlikeyi atlattı. Bir süre gözlem altında tutulmasına karar verilen futbolcuyla ilgili doktorlar başka bir karar daha verdi.

    FELÇ KALMA RİSKİ VARDI
    Vücudunun bir bölümünün felç kalma riskini atlattığı belirtilen Brezilyalı oyuncuya futbol yasağı kondu. Sağlık durumunun elverişli olmaması nedeniyle karar alan doktorlar, kendisinin bundan böyle futbol sahalarından uzak durmasına hükmetti.

    JÜBİLE YAPTI AMA BIRAKMADI
    Yıldız isim ile ilgili gelişmeler ülkesi 'da olduğu kadar Avrupa'da yankı yarattı. Özellikle uzun yıllar formasını başarıyla giydiği Hertha Kulübü gelişmeleri yakından takip etti. Marcelinho geçen yıl Berlin Olimpiyat Stadı'nda sembolik bir jübile maçı düzenlese de, aktif futbolculuğa devam etmişti.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 16:14
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