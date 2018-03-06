Trabzonspor'da izin günü
Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Beşiktaş'a 2-0 yenilen Trabzonspor, günü izinli geçirirken 12 Mart Pazartesi günü deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına yarın başlayacak.
Bordo-mavililer, yarın saat 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ilk çalışmasını yapacak.
Trabzonspor'da Slovak oyuncu Jan Durica'nın Beşiktaş maçında sakatlandığı belirtildi. Kaburgasında çatlak oluşan tecrübeli oyuncunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 14:58
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Tenis
Toplam 6
Yorum
ALİ ÇOK SÜPER Bİ OYUN BAĞIMLILIK YAPTI
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Şenol Güneş'ten Kocaman'a taç yanıtı
Toplam 26
Yorum
aykut demişki malatya maca 10 kısi cıksın .tac ve korner atışları fb verilsin . mumkunse malatyalnansınılar maca gelmesin seyırcısız oy.
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G.Saraylı futbolcundan yönetime: 'Bonservisimi alın'
Toplam 6
Yorum
zoppa asamoah gelmiyorsa makul fiyata alınabilir ama yetmez uğur çiftçiyide alın sezon sonu serbest rekabet her zaman takımı diri tutar!
Trabzonspor'da izin günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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