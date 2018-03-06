Trabzonspor'da izin günü – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    'da izin günü

    Trabzonspor'da izin günü

    'de konuk ettiği 'a 2-0 yenilen , günü izinli geçirirken 12 Mart Pazartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına yarın başlayacak.

    Bordo-mavililer, yarın saat 18.00'de 'nde maçının ilk çalışmasını yapacak.

    'da Slovak oyuncu Jan Durica'nın maçında sakatlandığı belirtildi. Kaburgasında çatlak oluşan tecrübeli oyuncunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 14:58
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