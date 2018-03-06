Yıldız futbolcu derbide yok! Sakatlık depremi...
Trabzonspor'da Beşiktaş maçında kaburgası çatlayan Jan Durica en az 3 hafta forma giyemeyecek. 27. haftada Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Durica'nın derbide forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.
Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor'a 36 yaşındaki defans oyuncusu Jan Durica'dan kötü haber geldi.
Beşiktaş maçında kaburgasında çatlak meydana gelen ve yapılan incelemeler sonunda 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilen Slovak oyuncu Durica'nın tedavisine başlandı.
G.SARAY MAÇINA YETİŞMESİ ZOR
En az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilen Durica'nın, Teleset Mobilya Akhisaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Galatasaray maçlarında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.
DEFANS HATTI ÇÖKTÜ
Öte yandan Beşiktaş maçından sarı kart gören Tomas Hubocan'ın cezalı duruma düşmesi, Mustafa Akbaş'ın da sakatlığının devam etmesi nedeniyle Trabzonspor, defans bölgesinde alternatifsiz kaldı.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 13:56
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Tenis
Toplam 6
Yorum
ALİ ÇOK SÜPER Bİ OYUN BAĞIMLILIK YAPTI
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Şenol Güneş'ten Kocaman'a taç yanıtı
Toplam 26
Yorum
aykut demişki malatya maca 10 kısi cıksın .tac ve korner atışları fb verilsin . mumkunse malatyalnansınılar maca gelmesin seyırcısız oy.
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G.Saraylı futbolcundan yönetime: 'Bonservisimi alın'
Toplam 6
Yorum
zoppa asamoah gelmiyorsa makul fiyata alınabilir ama yetmez uğur çiftçiyide alın sezon sonu serbest rekabet her zaman takımı diri tutar!
Yıldız futbolcu derbide yok! Sakatlık depremi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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