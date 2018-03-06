Yıldız futbolcu derbide yok! Sakatlık depremi... – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    Yıldız futbolcu derbide yok! Sakatlık depremi...

    Yıldız futbolcu derbide yok! Sakatlık depremi...

    'da maçında kaburgası çatlayan Jan Durica en az 3 hafta forma giyemeyecek. 27. haftada Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Durica'nın derbide forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

    Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında 'a 2-0 mağlup olan 'a 36 yaşındaki defans oyuncusu Jan Durica'dan kötü haber geldi.

    Beşiktaş maçında kaburgasında çatlak meydana gelen ve yapılan incelemeler sonunda 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilen Slovak oyuncu Durica'nın tedavisine başlandı.

    G.SARAY MAÇINA YETİŞMESİ ZOR
    En az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilen Durica'nın, Teleset Mobilya Akhisaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Galatasaray maçlarında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

    DEFANS HATTI ÇÖKTÜ
    Öte yandan Beşiktaş maçından sarı kart gören Tomas Hubocan'ın cezalı duruma düşmesi, Mustafa Akbaş'ın da sakatlığının devam etmesi nedeniyle Trabzonspor, defans bölgesinde alternatifsiz kaldı.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:56
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