Trabzonspor, ikinci yarılarda yara aldı – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    , ikinci yarılarda yara aldı

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>, ikinci yarılarda yara aldı

    'de sahasında Beşiktaş'a 2-0 kaybeden , bu sezon karşılaşmaların ikinci yarılarında yediği gollerle zirve yarışında yara aldı.

    Beşiktaş'a 71. ve 78. dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle mağlup olan bordo-mavililer, bu sezon 10 maçın ikinci yarısında yediği gollerle önemli puanlar yitirdi. Karadeniz ekibi, ikinci yarıda kalesinde gol gördüğü 10 karşılaşmada 6 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 24 puan kaybetti. Bordo-mavili takım, sadece Galatasaray ve Osmanlıspor maçlarında ikinci yarılarda gol yemesine karşın maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı.

    ZİRVEYLE ARA AÇILDI
    Ligin 16. haftası sonunda lider ile puan farkını 5'e düşürerek şampiyonluk yarışında iddialı hale gelen Karadeniz ekibi daha sonraki bölümde ikinci yarılarda yediği gollerle zirve ile arasındaki puan farkı açıldı.

    , karşısında 74. dakikada Yatabare'nin golünü kalesinde gördüğü maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak 2 puan yitirdi. Daha sonra maçında 2-1 üstün durumdayken 90. dakikada Orkun Çınar'ın golüne engel olamayan bordo-mavili takım, bu kez 2-2 berabere kaldı.

    Fenerbahçe karşısında 1-0'lık üstünlüğünü 84. dakikada De Souza'nın golüyle koruyamayarak maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, Beşiktaş maçında da 77. ve 78. dakikalarda Babel'in golleriyle 2-0 mağlup oldu.

    'un, ligin ikinci devresinde oynadığı maçların ikinci yarısında gol yediği 4 maçta 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 9 yitirdi, zirve ile arasındaki puan farkı 14'e çıktı.

    İKİNCİ YARIDA KALESİNDE GOL GÖRDÜĞÜ 10 MAÇ
    Trabzonspor'un bu sezon ligde oynadığı 10 maçın ikinci yarısında yediği 16 gol şöyle:

    Maçlar Skorlar Yediği goller ve dakikaları
    Fenerbahçe- Trabzonspor 2-2 84 Valbuena
    Göztepe-Trabzonspor 3-2 67 Jahovic
    Medipol Başakşehir-Trabzonspor 2-2 79 Mevlüt Erdinç
    Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor 3-4 55 Fernandes, 68 ve 82 Vagner Love
    Beşiktaş-Trabzonspor 2-2 58 Lens
    Trabzonspor-Teletes Mobilya Akhisarspor 1-6 53 ve 64 Henrique, 90 Kadir Keleş
    Kardemir Karabükspor-Trabzonspor 1-1 74 Yatabare
    Atiker Konyaspor-Trabzonspor 2-2 74 Milosevic, 90 Orkun Çınar
    Trabzonspor-Fenerbahçe 1-1 84 De Souza
    Trabzonspor-Beşiktaş 0-2 71 ve 78 Babel

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:24
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